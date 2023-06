Paul Colasse: "1977 fut la plus belle victoire de Jacky Ickx aux 24h du Mans et a lancé le Club à son nom"

À lire aussi

Des souvenirs au Mans, Paul Colasse en a des dizaines : " Le meilleur reste sans doute le premier. Il y a eu pas mal de belles éditions depuis. Ce n'est pas toujours le plateau qui fait la course mais on est heureux après cinq ans de domination Toyota de voir la concurrence et les constructeurs revenir."

Le plus triste ? "Ce sont bien sûr toujours les accidents mortels. Ce fut compliqué en 1981 avec le décès de Lafosse dans les Hunaudières une heure après qu'un commissaire eut été tué quasi au même endroit suite au crash de la WM de Thierry Boutsen. Cela commençait à aller trop vite. C'était dangereux inutilement. Cela n'avait pas beaucoup d'intérêt d'être à fond durant 6 km. À près de 400 km/h sur une route normale, tu priais pour ne pas avoir une casse mécanique ou une crevaison. Ils ont bien fait de mettre deux chicanes en 1990. C'est mieux pour la sécurité et cela a plus d'intérêt niveau pilotage."