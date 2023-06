Discrètes en essais libres, les Ferrari 499P se sont toutefois réveillées en signant le doublé. La n°50 d'Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen et Miguel Molina a réalisé le meilleur temps en 3:25.813. Les voitures sont encore à huit dixièmes de la pole de l'an dernier. Il y a donc encore loin de la coupe aux lèvres. La deuxième Rossa, la n°51 d'Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi et James Calado, est deuxième à 199 millièmes.

Les deux Ferrari devancent les deux Toyota GR010 avec la n°7 de Conway-Kobayashi-Lopez devant la n°8 de Buemi-Hartley-Hirakawa, respectivement à deux et cinq dixièmes. Suivent deux Porsche 963 Penske avec la n°5 de Makowiecki-Christensen-Cameron devant la n°75 de Jaminet-Nasr-Tandy. Les deux Cadillac du Chip Ganassi Racing complètent le Top 8 et sont les dernières qualifiées pour l'Hyperpole en Hypercar avec la n°3 de Dixon-Bourdais-Van der Zande devant la n°2 de Westbrook-Bamber-Lynn.

Deux Belges sur neuf en Hyperpole

Cela signifie que Laurens Vanthoor connait déjà sa position de départ. L'équipier d'André Lotterer et Kévin Estre partira 9e sur la Porsche 963 n°6. Il a manqué huit dixièmes au trio pour se qualifier. Ils ont devancé les deux Peugeot, la Cadillac n°311, les deux Glickenhaus et la Vanwall. Les 15 Hypercars se tiennent en quatre secondes.

Déjà la plus véloce en essais libres, l'Oreca JOTA n°28 de Rasmussen-Fittipaldi-Heinemeier Hansson a enfoncé le clou en LMP2 avec un temps en 3:34.751, précédant pour... 0.002 la seule Oreca WRT qualifiée en Hyperpole, la n°41 de Andrade-Kubica-Deletraz. La PREMA n°63 de Bortolotti-Kvyat-Pin complète le Top 3. Septième et première en LMP2 Pro-Am, Dries Vanthoor (Oreca Racing Turkey n°923) est le premier belge qualifié. Moins de réussite pour DKR Engineering, 17ème en LMP2 avec le trio belge Ugo de Wilde-Maxime Martin-Tom Van Rompuy, juste derrière l'Oreca WRT n°31 de Frijns-Habsburg-Gelael. Là aussi, les débats furent intenses avec le Top 8 regroupé en seulement six dixièmes.

En GTE, meilleur temps pour la Ferrari 488 n°83 AF Corse de Rovera-Wadoux-Perez Companc en 3:51.877 devant la voiture-soeur n°54 de Rigon-Flohr-Castelacci et la Corvette n°33 de Keating-Varrone-Catsburg. Second belge qualifié en Hyperpole, Ulysse De Pauw est septième sur la Ferrari 488 n°21 AF Corse, à neuf dixièmes du meilleur temps. Aucune Porsche 911 RSR n'est dans le Top 8, la meilleure d'entre elles est celle d'Alessio Picariello, neuvième sur l'Iron Lynx n°60. Quatorzième temps pour Sarah Bovy (Iron Dames n°85) tandis que Jan Heylen (Proton Competition n°16) est dix-neuvième.

Quatre secondes plus vite que les GTE, la Chevrolet Camaro NASCAR n°24 de Button-Rockenfeller-Johnson s'est qualifiée à neuf secondes de la moins véloce des LMP2.

24H du Mans : Résultat des essais qualificatifs : 1. Fuoco-Molina-Nielsen (Ita-Esp-Dan/Ferrari 499P) en 3'25.213 ; 2. Pierguidi-Calado-Giovinazzi (Ita-GB-Ita/Ferrari 499P) à 0.199 ; 3. Lopez-Conway-Kobayashi (Arg-GB-Jap/Toyota GR010) à 0.272 ; 4. Hartley-Buemi-Hirakawa (Nz-Sui-Jap/Toyota GR010) à 0.536 ; 5. Makowiecki-Christensen-Cameron (Fra-USA-Dan/Porsche 963) à 0.635 ; 6. Nasr-Jaminet-Tandy (Bré-Fra-GB/Porsche 963) à 0.655 ; 7. Bourdais-Van der Zande-Dixon (Fra-P-B-USA/Cadillac V-Series) à 0.711 ; 8. Bamber-Lynn-Westbrook (NZ-GB-GB/Cadillac V-Series) à 0.802 ; 9. VANTHOOR-Lotterer-Estre (BEL-All-Fra/Porsche 963) à 1.687 ; 10. Jensen-Di Resta-Vergne (Dan-GB-Fra/Peugeot 9X8) à 2.047 ; 11. Duval-Menezes-Mueller (Fra-USA-Sui/Peugeot 9X8) à 2.637,... 16. Fittipaldi-Rasmussen-Heinemeier-Hansson (Bré-Dan-Dan/Oreca-Gibson Jota) à 9.538 (1ers LMP2) ; 22. Yoluc-Gamble-D. VANTHOOR (Tur-GB-BEL/Oreca-Gibson Racing Team Turkey) à 9.963 (1ers LMP2 Pro-Am) ;... 32. MARTIN-DE WILDE-VAN ROMPUY (BEL/Oreca-Gibson DKR) à 10.738 ; 38. Button-Rockenfeller-Johnson (GB-All-USA/Chevrolet Camaro Nascar) à 22.763 (Innovative Car); 39. Rigon-Flohr-Castellacci (Ita-Sui-Ita/Ferrari 488 GT) à 26.701 (1ers GTE-Am) ;... 45. DE PAUW-Piguet-Mann (BEL-Fra-GB/Ferrari 488 GT) à 27.755 ; 47. PICARIELLO-Cressoni-Schiavoni (BEL-Ita-Ita/Porsche 911 RSR) à 28.161 ; 51. BOVY-Gatting-Frey (BEL-Dan-Sui/Porsche 911 RSR) à 28.390 ; 56. HEYLEN-Hardwick-Robichon (BEL-USA-Can/Porsche 911 RSR) à 28.924