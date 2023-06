24 Heures du Mans : Ferrari veut être le poil à gratter de Toyota

À lire aussi

Conçue par une partie du staff de la Formule 1 et exploitée par AF Corse, la Rossa est une petite merveille. L’Italienne s’est montrée rapide d’entrée de jeu et surtout fiable, ce qui est le plus important sur une course de 24 heures. “Nous savons que nous avons une bonne voiture avec un package qui convient parfaitement aux portions les plus rapides du circuit du Mans”, explique James Calado, pilote de la n°51 avec Alex Pier Guidi et Antonio Giovinazzi.

“La 499P a été imaginée avec la course du Mans à l’esprit. Nous savons qu’elle a un énorme potentiel”, ajoute pour sa part Miguel Molina, pilote de la n°50 avec Antonio Fuoco et Nicklas Nielsen.

“Et en plus, elle est très fiable !”, poursuit le dernier cité. Sur le papier, on ne peut rêver mieux.

”Au moins une place sur le podium”

Même s’il y a une grosse partie de cache-cache pour éviter que les marques ne se fassent flinguer par la Balance de Performance, c’est de surcroît une Ferrari qui s’est montrée la plus véloce à l’issue de la journée-test. Dans le clan des pilotes, on ne joue pas du tout la carte de la modestie. Peu importe qu’il s’agisse de la première année de la voiture, l’objectif est d’aller ennuyer Toyota jusqu’à l’arrivée ! “Ferrari revient au sommet de l’endurance après un demi-siècle d’absence. Nos attentes sont donc très élevées”, explique Antonio Fuoco, qui a avait réalisé la pole à Sebring. “Nous visons a minima une place sur le podium”, renchérit son équipier Molina.

On connaît évidemment la pression de l’histoire du Cavallino. Elle existe en F1 mais aussi en endurance. La firme de Maranello a remporté Le Mans à neuf reprises au général, le dernier succès remontant à 1965 avec Rindt-Gregory sur 250 LM. Les attentes seront donc également élevées du côté des fans. “Quand vous roulez sur Ferrari, vous êtes obligé de gagner, explique Antonio Giovinazzi. Mais être rapide et fiable ne suffira pas. Il faudra également éviter les erreurs. Et on connaît la valeur de nos rivaux, notamment Toyota qui possède l’expérience que nous n’avons pas.”

”In bocca al lupo, ragazzi !”