24 Heures du Mans : l’auberge des Hunaudières, là où un pilote a saoulé son équipier pour rouler seul !

À lire aussi

Dès sa naissance, l’endroit devient la cantine officieuse des 24 Heures. « L’auberge était le quartier général des pilotes dès l’avant-guerre », explique Hervé Guyomard, mémoire du circuit. « Ils se retrouvaient là-bas les soirs d’essais et ils se racontaient beaucoup de mensonges ! Chaque pilote essayait de tromper l’ennemi en disant qu’il avait fait tel temps au tour alors que c’était faux. On m’a même raconté qu’ils s’entraînaient au ravitaillement sur la terrasse. L’essence débordait de partout ! Même les présidents de l’ACO venaient s’y restaurer ! ». L’endroit voit donc passer une ribambelle de pilotes de légende. De Rudi Carracciola à Jacky Ickx en passant par Juan Manuel Fangio, Maurice Trintignant ou Jean Behra, l’auberge était un point de passage obligé. L’équipe Gordini en avait également fait son quartier général.

À lire aussi

Bien entendu, l’endroit va devenir un véritable trésor à anecdotes, un témoin de l’évolution des 24 Heures et du monde par la même occasion. En 1935, un pilote Bugatti tombe en panne d’essence non loin de l’auberge. Or, il était interdit de porter assistance au pilote en dehors de la zone des stands. Pour distraire les commissaires, le père de Maurice crie « tournée générale ! » tandis que Maurice va porter secours au pilote. Ni vu ni connu, pendant que la soif des commissaires est étanchée, le pilote repart avec assez essence pour rendre vie à sa monture.

À lire aussi

Cognac ou champagne...

Autre grand moment, intimement lié au premier succès de Ferrari dans la Sarthe. La veille de l’édition 1949, Luigi Chinetti, ayant peu confiance en son équipier Lord Seldson, va administrer une cuite au cognac à l’auberge pour neutraliser ce dernier ! Le Britannique ne roulera que 1h12 pendant la course, Chinetti emmenant son bolide rouge vers un succès historique. De son côté, Chinetti carburait au picon mais jetait le contenu de son verre en catimini dans les géraniums, ceux-ci appréciant moyennement la chose...

À lire aussi

Dans les années 70, Matra venait célébrer ses succès dans des soirées particulièrement arrosées. On a ainsi vu Graham Hill et Henri Pescarolo s’échanger leurs verres de champagne. Quand Renault-Alpine gagne en 1978 avec l’équipage Pironi-Jaussaud, c’est l’effervescence à l’auberge ! L’alcool coule à flots. Des strip-teaseuses s’en donnent à coeur joie, des… gendarmes totalement éméchés et moitié dévêtus leur donnant le change ! Le tout sous le regard médusé de Bernard Hanon, futur PDG de l’ex-Régie.

En 2007, la famille Trotté, également passionné d’automobile, a repris l’établissement qui existe toujours. Il est toujours possible de s’y restaurer et de commander un menu trois services pour une somme particulièrement modique. Qu’on se le dise, on y mange bien ! Le tout au bord de la route nationale la plus rapide du monde, dans un vacarme indescriptible avec les bolides passant à quelques mètres de vous ! Une expérience à vivre… et une excellente occasion de faire copain-copain avec les fantômes des 24 Heures !

À lire aussi

Comment y accéder ? Par la route qui conduit du Tertre Rouge à Ruaudin, il suffit ensuite de se diriger vers la ligne droite via des petites routes de campagne, un vaste parking vous attend au bout du chemin. Pour réserver une table : +33 2 43 84 98 14.