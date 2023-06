24 heures du Mans (Libres 1): Toyota devant, le Top 8 regroupé en une seconde !

Si les Peugeot 9X8 lâchaient les chevaux en début de séance, c'est finalement Toyota qui a le dernier mot avec un doublé des GR010. La n°8 de Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi et Brendon Hartley a réalisé le meilleur temps en 3:27.742 en fin de session. À seulement 133 millièmes, on retrouve la voiture-soeur n°7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez. Est-ce que cela signifie que les Nippones sont esseulées ? Non puisque Cadillac a donné le change avec le troisième temps de la n°2 de Earl Bamber, Richard Westbrook et Alex Lynn. La LMDh américaine est à 197 millièmes de la Toy' de pointe.

Entame prometteuse pour Laurens

Les deux premières Porsche 963 complètent le Top 5 avec la n°75 de Nasr-Jaminet-Tandy devant la n°6 de notre Laurens Vanthoor national avec André Lotterer et Kévin Estre. Les Teutonnes sont à quatre dixièmes. Suivent les deux Peugeot 9X8 avec la n°94 de Duval-Menezes-Müller devant la n°93 de Vergne-di Resta-Jensen. Les Lionnes sont à six et sept dixièmes. La dernière Hypercar à moins d'une seconde de retard est la Ferrari 499P n°50 de Fuoco-Molina-Nielsen mais les Italiennes ont semblé en garder sous le pied. En attendant, voir le Top 8 regroupé en un écart si ténu, c'est magique !

En LMP2, JOTA a signé un chrono de référence dès son deuxième tour. L'Oreca n°28 de Heinemeier Hansson-Rasmussen-Fittipaldi est 16ème au général avec un temps en 3:34.579. Elle devance pour trois centièmes la COOL Racing n°37 de Lapierre-Coigny-Jakobsen. La PREMA n°63 de Pin-Kvyat-Bortolotti est troisième. Dans les rangs belges, l'Oreca WRT n°31 de Frijns-Gelael-Habsburg est sixième mais Robin Frijns s'est fait une belle chaleur au Tertre Rouge en début de session. Deux rangs derrière, on retrouve la Racing Team Turkey n°923 de Dries Vanthoor, troisième en Pro-Am. Quant à la triplette belge composée d'Ugo de Wilde, Maxime Martin et Tom Van Rompuy sur la DKR n°43, elle est onzième LMP2 et quatrième en Pro-Am.

Le Danemark donne le la en GTE-Am avec le meilleur temps en 3:55.020 pour l'Aston Martin Vantage n°55 GMB Motorsport de Reno Moller-Birch-Sorensen. Le premier belge est Jan Heylen, quatrième à 55 centièmes sur la Porsche 911 RSR n°16 du Proton Competition, juste devant Alessio Picariello sur la Porsche 911 RSR n°60 Iron Lynx. Sarah Bovy et les Iron Dames sont huitièmes sur la Porsche 911 RSR n°85. Débuts en mode mineur pour Ulysse De Pauw, 15ème sur la Ferrari 488 n°21 AF Corse.

On notera enfin qu'avec un chrono en 3:49.475, la Chevrolet Camaro NASCAR n°24 pilotée par Jenson Button, Mike Rockenfeller et Jimmie Johnson se hisse pile entre les LMP2 et les GTE.