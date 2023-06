La marque au Lion s’est imposée à trois reprises aux 24H du Mans. Il y a 30 ans (1992 et 1993) avec ses 905 et la dernière fois en 2009, il y a 14 ans déjà, avec la 908 de Marc Gene, David Brabham et Alexander Wurz.

En 2021, le constructeur français a été le premier à annoncer officiellement qu’il reviendrait affronter Toyota en LMh. Une excellente nouvelle. Et la marque de Sochaux a surpris le monde entier lors de la présentation de son proto 9X8 avec un concept révolutionnaire sans aileron arrière, l’appui limité par la réglementation étant généré essentiellement par le fond plat et l’effet de sol.

Une innovation qui a toutefois du mal à convaincre. Tant du point de vue esthétique (certaines mauvaises langues ont dit vouloir acheter la maquette en Lego pour lui ajouter une aile arrière) que sur le plan chronométrique.

Des résultats décevants

Les résultats des six premières apparitions en courses (les trois premières fin 2022) parlent d’eux-mêmes : abandon et 33e place à Monza, 4e et 20e à Fuji, 4e et abandon à Bahrein, 31e et abandon à Sebring, 5e et 7e à Portimao et enfin 14e et 17e récemment lors des 6H de Spa. Pas vraiment ce que l’on pouvait espérer d’un grand constructeur comme Peugeot. L’accouchement semble difficile, le bébé mal né. Et la réglementation, notamment au niveau de la dimension des pneumatiques, n’a pas tourné en leur faveur.

Pas assez performantes et surtout pas assez fiables, les 9X8 n’ont clairement pas la cote avant le double tour d’horloge où leur principale évolution sera une nouvelle livrée “Art Car” colorée et nettement plus sympa que le gris souris originel qui leur permettra au moins de se distinguer avant la course.

”Il y avait un double challenge avec ce projet WEC, explique le Namurois (il habite Bois-de-Villers) Christian Deltombe, team-manager de Peugeot Sport sur le programme endurance. Le défi technique d’un nouveau proto et le fait de reconstituer un team de course de A à Z. Pour ce qui est de l’équipe, je suis content. À Portimao, nous étions par exemple les 2e et 3e plus rapides lors des arrêts au stand. Par contre sur le plan de la perfo, j’avoue que nous sommes en retard par rapport à ce qui était prévu.”

"On n'est jamais assez prêt avant une course de 24h."

Les deux simulations de 24 heures, au Castellet et à Aragon, ne se sont pas déroulées sans ennuis. “Mais nous n’avions jamais terminé une simu de 24h sans problème non plus avant de gagner Le Mans en 2009, souligne un Belge prudent comme un Sioux.

Mais honnête quand même quand on lui demande s’il est confiant à la veille du double tour d’horloge. “Honnêtement, non. On n’est jamais assez prêt avant une épreuve comme les 24 Heures. Avant de rajouter : “On dit généralement qu’il faut trois ans pour construire une équipe.”

Alors le concept sans aileron va-t-il se révéler plus efficace sur le très rapide circuit manceau ? Les Lionnes, très jolies, auront-elles trouvé lors des derniers tests de Magny-Cours la fiabilité leur faisant jusqu’ici défaut ? La “Dream Team” de six pilotes (avec le Belge Stoffel Vandoorne comme réserviste) aura-t-elle un rôle à jouer pour le podium ? On peut l’espérer certes mais aussi franchement en douter. Difficile de voler quand il vous manque une aile…