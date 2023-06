La bataille pour l’Hyperpole s’annonce serrée

Du côté des Hypercars, on va donc enlever de l’essence, mettre les pneus tendres et augmenter le rythme pour se rapprocher, sans doute, des 3:24.408, chrono de la pole de l’an dernier. Au vu des essais préliminaires, cela s’annonce serré entre les protos Toyota, Ferrari, Porsche (avec Laurens Vanthoor), Cadillac et Peugeot.

Ce sera encore plus “chaud” entre les 24 LMP2 Oreca identiques toutes pilotées par des professionnels, tandis qu’en GTE-AM, Ferrari et Porsche partent favorites face à Chevrolet et Aston, tout cela sous le regard de la Camaro Nascar du Garage 56, nettement plus puissante et donc plus rapide.

Pour rappel, neuf Belges sont engagés dans l’édition du centenaire.