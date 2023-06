La chronique de Pascal Witmeur : attiré par Le Mans comme un aimant !

Le Mans et moi avons une belle histoire ensemble. J’y ai participé six fois en tant que pilote et j’y ai monté quelques opérations en tant que “pseudo manager” (dont la Ferrari belge pour fêter les 100 ans du RACB en 1996, financée par 1001 mécènes).

J’étais au Mans dimanche dernier pour assister aux essais préliminaires. Que de monde ! Quel enthousiasme communicatif. Les files d’attente et les parkings pleins me font craindre le pire pour ceux qui s’y rendront ce week-end pour la course : 350 000 personnes sur place, ça va se bousculer. Ceci dit, nos spectateurs ne le regretteront certainement pas. Les animations et l’ambiance risquent d’être énormes pour cette édition du centenaire. Et que dire du spectacle et de l’aspect sportif qui s’annoncent démentiels. Porsche (le retour), Ferrari (le retour), Cadillac (le retour) sont là pour battre les Toyota qui visent leur sixième victoire d’affilée (jusqu’ici, elles se battaient contre elles-mêmes).

Côté LMP2, avec 24 prototypes identiques, ça va être la guerre totale. Quant aux 21 GT (Ferrari, Porsche, Corvette et Aston Martin) cela va aussi être la grosse bagarre.

Le Mans entretient depuis toujours une relation spéciale avec la Belgique. Cette année, nous avons quelques réelles chances de podiums, voire (soyons optimistes) de brabançonnes, synonyme de la plus haute marche. Laurens Vanthoor dans la catégorie reine sur un proto Porsche de l’écurie américaine Penske, Dries Vanthoor (le frère de l’autre) sur une LMP2 turque (eh oui), nos trois Belges (Maxime Martin, Ugo de Wilde, Tom Van Rompuy) réunis sur une voiture du Team Belge DKR (ça, c’est vraiment chouette), Sarah Bovy sur une Porsche “full female”, Ulysse de Pauw sur une Ferrari, Jan Heylen et Alessio Picarello sur Porsche. Je suis curieux de voir combien de nos compatriotes monteront sur un des 4 podiums proposés (Hyper Car, LMP2 Pro, LMP2 Pro-Am et GT). N’oublions pas l’écurie belge WRT qui engage 2 proto LMP2 (hélas sans belge parmi les équipages).

Dimanche dernier, c’est une Ferrari qui a réalisé le meilleur temps, quelques dixièmes de seconde devant une Porsche et une Toyota. Ça promet pour la course. La dernière fois qu’une Ferrari a réalisé le meilleur temps au Mans, c’était en 1996 ! C’était “la mienne”, Racing for Belgium, un proto 333P, pilotée par trois de nos compatriotes. C’est Eric van de Poele qui avait réalisé cette splendide performance dans le tout dernier tour de la séance chronométrée. Cela nous avait valu des retombées médiatiques très importantes et les félicitations du… Roi Albert.

Ce week-end, il y a beaucoup de possibilités de voir la course sur écran, vous n’aurez donc pas d’excuses !