Si un drapeau français figurait effectivement bien à côté de son nom et s’il ne compte pas parmi les 110 Belges ayant déjà participé à l’épreuve, à l’époque de la couverture de notre premier reportage au Mans pour La Dernière Heure Les Sports, nous l’avions bien considéré comme un des nôtres.

Un triomphe d’autant plus belge que l’équipe MazdaSpeed devant beaucoup à Pierre Dieudonné, engagé sur un autre proto, possédait le plus célèbre des consultants, un certain Jacky Ickx.

8 secondes au tour plus lente

A l’époque, l’endurance ne se portait pas trop bien avec un plateau de seulement 38 voitures au départ. Les Mercedes Groupe C partaient favorites face aux Jaguar et Peugeot. Personne ne donnait une chance au départ au Mazda 787B rendant 8 secondes au tour malgré un avantage de poids et un moteur rotatif ayant gagné une centaine de chevaux juste avant Le Mans.

On entend encore le quadri-rotor hurler à chaque passage dans la ligne droite. Un son strident à vous crever les tympans. Et l’on se rappelle de l’équipage de cette N°55 avec trois jeunes pilotes de F1, Johnny Herbert, Volker Weidler et Bertrand Gachot alors pilote chez Jordan.

Déshydraté, Herbert a raté le podium

Dix-neuvième seulement sur la grille, la Mazda ne passait pas inaperçue non plus avec sa déco verte et orange fluo. Faisant preuve d’une régularité exemplaire, elle remontait au classement au fil des heures pour s’installer au 2e rang au petit matin au gré des abandons. Une performance se transformant en véritable exploit historique avec le retrait à trois heures de l’arrivée de la Mercedes de Jean-Louis Schlesser, Jochen Mass et Alain Ferté.

“Johnny be good” se retrouvait subitement en tête et l’équipe lui demandait de rester au volant jusqu’au drapeau à damier pour diminuer les risques et gagner du temps. Ce que le Britannique faisait avant de s’écrouler une fois la ligne d’arrivée franchie. Déshydraté, Herbert terminait la course de sa vie à l’antenne chirurgicale, tandis que ses deux équipiers montaient en héros sur la plus haute marche du podium.

C’est la première fois de l’histoire qu’un constructeur japonais remportait les 24H du Mans, bien avant l’épopée Toyota.

L’impressionnante Mazda 787B, lauréate des 24 h du Mans en 1991. ©© Jacques Duchateau

Quelques semaines avant de passer deux mois en prison suite à une altercation avec un chauffeur de taxi londonien survenue en décembre, Bertrand Gachot, né au Luxembourg avant de faire ses études à l’école européenne de Bruxelles, connaissait le point culminant de sa carrière. Même s’il avait bouclé moins de tours que ses équipiers car il était très mal installé dans le cockpit de ce proto, le “Gache” fut célébré dignement en Belgique mais aussi et surtout au Japon où les trois vainqueurs furent accueillis en véritables héros.

Chez nous, il fut considéré durant quelques jours comme le successeur de Jacky Ickx. Avant de redevenir français puis de prendre sa retraite aux Etats-Unis où il gère (entre autres) la marque de boisson énergisante Hype.