Près de 3000 euros par tour, entre 1 et 1,3 million pour la course : voici le tarif fou pour participer aux 24 Heures du Mans

Pour une GTE, on tourne entre 600 000 et 800 000 euros la course à diviser entre bien souvent deux pilotes car les “pros” n’amènent rien. Pour les Oreca LMP2, on est dans une fourchette oscillant entre 1 million et un million trois avec deux ou trois journées d’essais préalables.

Coût du moulage d'un siège avec inserts pour les trois pilotes: 5000 euros! ©OdW

Ce n’est pas rien et là aussi ce sont souvent les pilotes eux-mêmes qui doivent apporter leurs sponsors car les teams ont rarement de gros partenaires même si certains sont soutenus par des marques plaçant leurs pilotes officiels. C’est le cas de WRT avec BMW ou de Prema avec Lamborghini, deux équipes préparant leur arrivée en Hypercar.

Dans la catégorie Pro-Am, ce sont bien souvent les milliardaires Bronze (amateurs) qui se font plaisir et payent tout voire une grosse partie de la facture. Quelques pilotes comme le Français François Perodo ou le Turc Salih Yoluc invitent leurs équipiers. Du côté de AF Corse, c’est par exemple la famille Mann qui régale pour l’équipage d’Ulysse De Pauw. C’est pareil pour Ben Keating chez Corvette, tandis que chez les Iron Dames c’est une mécène, Déborah Mayer, qui finance la participation des filles.

"On ne compte plus les millionnaires sur la grille du Mans."

On ne compte plus les millionnaires voire milliardaires sur la grille du Mans. Cela a été comme cela de tout temps.

Mais pourquoi au fait cela coûte-t-il aussi cher ? Nous avons mené l’enquête auprès de deux teams de LMP2.

98 000 euros de pneus, 45 litres aux 100 km

Les trois plus gros postes de départ sont l’engagement à la course (100 000 euros par voiture à payer aux organisateurs), les pneumatiques (35 trains de pneumatiques Goodyear pour les essais et les 24H à 2800 euros le set) et les trois journées d’essais préparatoires à 55 000 euros la journée (un team nous a remis un prix de 100 000 euros par jour nous paraissant exagéré). Ensuite, il y a l’assurance (75 000 euros pour assurer un proto d’une valeur de 515 000 euros sans moteur), une boîte de vitesse neuve (55 000 euros), quatre disques et plaquettes de freins (30 000), le déplacement (10 000) et l’essence. Pour le carburant bioéthanol vendu à 7,44 euros le litre (!!) comptez un budget pour la semaine de 27 000 euros avec une consommation moyenne de 45 litres aux 100 km, soit 3 600 litres ou 5,8 litres et 43 euros par tour de 13 km.

Moteur V8 en location

Le moteur V8 Gibson se loue 1350 euros de l'heure et consomme 48 litres aux cent kilomètres soit 400 euros toutes les demies heures ©OdW

Loué, le moteur V8 Gibson 4,2 litres bridé à 530 chevaux est facturé 1 350 euros de l’heure. Avec les essais, les 24H durent le double (aucun team de LMP2 n’effectue de simulation de 24H comme les teams d’Hypercar).

Enfin, il y a l’imposant poste du personnel limité à 22 intervenants par voiture. Mais quand vous devez payer, nourrir, loger et déplacer 22 personnes durant deux semaines, cela dépasse les 100 000 euros.

Il faut aussi démonter complètement le proto avant et après la course. Et si vous prévoyez une déco spéciale Le Mans, comptez 3 500 euros dans un sens et puis 3 500 euros pour revenir à la livrée originelle après.

On n’a pas encore parlé des révisions avant et après la course avec un proto complètement démonté et remonté en une semaine, de l’amortissement d’un bolide valant plus d’un demi-million sans moteur, des pièces de rechange (50 000 euros pour un capot avant en carbone et 50 000 pour la partie arrière), des repas, de l’accueil des invités (20 000 euros pour louer sur place une tente pour la semaine) et sponsors. Les trois heures d’entraînement obligatoires pour les débutants dans le simulateur Aotech sont payés 3 250 euros. Et chaque ticket paddocks supplémentaire se monnaie à 650 euros ! Avec accès à la grille…

Quand vous faites l’addition, on dépasse allègrement le million sans casse. Et sans compter les 10 % de marge que serait en droit de se faire un team. Tout cela pour gagner quoi ? Un beau trophée si tout va bien et que vous faites partie des trois meilleurs de votre catégorie. Mais surtout beaucoup plus que 24 heures de rêve pour les 186 pilotes se lançant à l’assaut de l’Everest automobile.

2 924 euros au tour

Si l’on tient compte du budget global et seulement du nombre de tours couverts durant les 24H, on en arrive à un tarif moyen de 2924 euros pour un tour d’un peu plus de 13 km dont 43 euros rien que d’essence. Si l’on introduit dans le calcul les sept heures d’essais du dimanche précédent et le temps des essais libres et qualificatifs du mercredi et du jeudi, on en est toujours à un peu plus de 2000 euros le tour. Pour autant bien sûr que vous ne soyez jamais stoppé et que vous alliez au bout de la course. En cas d’abandon précoce sur panne mécanique par exemple, le team et les pilotes ne récupèrent pas grand-chose : des pneus, un peu d’essence et des heures moteurs…

”Si j’ai un gros crash, ma carrière est terminée”

De 45 000 à 200 000 euros de franchise.

Il y a un poste, très lourd, que les pilotes doivent aussi penser à budgétiser : la franchise en cas d’accident. Les assurances coûtent extrêmement cher, surtout sur une course dangereuse comme Le Mans où les vitesses maximales dépassent les 300 km/h et chaque année des autos sont détruites. Il y a deux écoles. Les patrons de teams faisant rouler beaucoup de voitures dans différents championnats qui s’auto-assurent et prennent donc le risque. Et puis les autres qui paient souvent 10 à 15 % de la valeur assurée de prime avec généralement 10 % de franchise. Si vous assurez donc votre proto sur 500 000 euros (y compris contre l’incendie), il vous en coûtera entre 50 000 et 75 000 de primes avec une franchise de plus ou moins 50 000 euros. C’est le poids que les pilotes non-professionnels ont au-dessus de leur tête en cas de crash, même si ce n’est absolument pas de leur faute. Un montant énorme atteignant 25 à 30 % du budget. De quoi redoubler d’attention quand vous êtes jeune et pas vraiment riche : “Il faut savoir que ma GT n’est assurée que sur 150 000 euros et que tout ce qui est au-dessus est à la charge du pilote, nous a expliqué l’an dernier un excellent pilote. Si c’est un petit accident, je devrai payer au maximum 22 000 euros. Mais si je suis impliqué dans un gros crash au sommet du Raidillon comme Jack Aitken a eu aux 24H et que le châssis est détruit, j’aurai à payer 22 000 euros plus 200 000 ou 250 000 pour racheter un châssis. Et là, je ne saurais pas payer et ma carrière serait terminée.”

Les pièces en carbone de la carrosserie coûtent très cher. 25.000 euros pour un capot avant, un peu plus pour l'arrière... ©OdW

Pas mal de pilotes prennent donc de gros risques, non seulement avec leur vie ou leur intégrité physique, mais aussi financiers. En 2022, un “gentleman driver” s’est retrouvé dans ce cas de figure à devoir payer plus de 200 000 euros suite à un accident de sa faute. Heureusement qu’il est issu d’une famille de milliardaires…