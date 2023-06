Thierry Boutsen : “J’ai failli mourir deux fois au Mans”

Dix-huit ans plus tard, au milieu de la nuit, alors qu’il menait l’épreuve au volant de la Toyota GT One partagée avec Ralf Kelleners et Allan McNish, il a été victime d’une énorme collision. “La Porsche de Maisonneuve sortait des stands. Il ne m’a pas vu qui déboulais à toute allure et s’est déporté vers la gauche. J’ai braqué à droite pour tenter de l’éviter, mais j’ai heurté le rail. Le choc a été violent. J’ai été touché aux vertèbres. J’avais annoncé qu’il s’agissait de ma dernière course et cela s’est mal terminé. J’ai bien été soigné par le professeur Saillant à Paris. Néanmoins, vingt-quatre ans plus tard, je souffre toujours du dos.”

À lire aussi

Quatre fois en tête

Quatre fois en tête de l’épreuve, Boutsen est monté trois fois sur le podium, mais jamais sur la plus haute marche. “On aurait dû gagner avec la Dauer avec Hans-Joachim Stuck et Sullivan, mais Dany a crevé et a dû boucler tout un tour au ralenti ce qui nous a fait perdre la course. Sinon, on a fini deuxième avec la Peugeot 905 en 1993 et deuxième et premier de catégorie en 1996 sur la Porsche GT1 derrière le proto Joest. Enfin, j’aurais pu gagner aussi en 1998 avec la Toyota GT One. On était en tête à deux heures de l’arrivée quand la boîte de vitesses a cassé.”

Le Mans ne voulait décidément pas voir Thierry Boutsen succéder à Jacky Ickx…