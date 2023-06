La 963 n°6 de Laurens Vanthoor, Kévin Estre et André Lotterer s'est montrée la plus véloce en 3:28.878, ce qui est néanmoins loin des chronos réalisés en journée. La LMDh allemande devancé pour 0.347 la Ferrari 499P n°51 de Pier Guidi-Calado-Giovinazzi. L'autre Porsche 963, la n°5 de Cameron-Christensen-Makowiecki, est troisième à 0.429.

Quatrième temps à 0.667 pour la Cadillac n°2 de Bamber-Westbrook-Lynn. L'Américaine a précédé la meilleure Toyota GR010, la n°7 de Kobayashi-Lopez-Conway. Absente des qualifications suite à un problème technique, la Porsche 963 n°38 JOTA de Stevens-Yé-Da Costa est sixième devant la Cadillac n°311 de Sims-Derani-Aitken, dernière voiture à moins d'une seconde du leader.

Prema Racing prend la main en LMP2 avec le meilleur temps en 3:36.863 pour l'Oreca n°63 de Pin-Kvyat-Bortolotti qui précède de deux dixièmes l'United n°22 d'Albuquerque-Hanson-Lubin et de neuf dixièmes la n°28 JOTA de Heinemeier Hansson-Fittipaldi-Rasmussen. Top 5 pour l'Oreca DKR n°43 grâce aux efforts de Maxime Martin. "Pushpapy" signe par ailleurs le meilleur temps en Pro-Am. Neuvième chrono pour la Racing Team Turkey n°923 de Dries Vanthoor. Treizième et dix-neuvième temps pour les Oreca WRT.

En GTE, meilleur temps pour la Ferrari "japonaise" du Kessel Racing, la n°74 de Cozzolino-Yokomizo-Tsujiko, en 3:53.796. A trois dixièmes, on retrouve la Porsche 911 RSR n°60 Iron Lynx d'Alessio Picariello, quatre positions devant la Porsche Iron Dames de Sarah Bovy. Ulysse De Pauw (Ferrari AF Corse n°21) et Jan Heylen (Porsche Proton n°16) sont plus loin, respectivement seizième et dix-neuvième.

Une fois de plus, la Chevrolet Camaro Nascar n°24 de Button-Johnson-Rockenfeller se hisse devant les GTE avec un chrono inférieur de 1,8 seconde par rapport à la Ferrari n°74.