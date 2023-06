24 Heures du Mans (Libres 3) : les Ferrari en pointe avant l'Hyperpole

Cinquième chrono pour la Porsche 963 JOTA de Yé-Stevens-Da Costa, devant la Porsche 963 Penske n°75 de Nasr-Tandy-Jaminet. Suivent la Cadillac n°311 de Aitken-Sims-Derani devant la Porsche 963 Penske n°5 de Cameron-Makowiecki-Christensen. La Porsche 963 n°6 de Laurens Vanthoor est 9ème à 2.247.

Nouvelle performance de JOTA en LMP2 avec l'Oreca n°28 de Rasmussen-Fittipaldi-Heinemier Hansson avec un chrono en 3:34.071 et a collé trois secondes au reste de la meute ! Performances modestes pour les Belges, les Oreca WRT étant respectivement 16ème et 22ème. On notera que la n°31 a embrassé le mur d'Indianapolis avec Ferdinand Habsburg au volant. 18ème temps pour la Racing Team Turkey n°923 de Dries Vanthoor. La DKR n°43 de Martin-de Wilde-Van Rompuy est 20ème.

En GTE, AF Corse signe le meilleur temps avec la Ferrari 488 n°54 de Flohr-Rigon-Castellacci en 3:53.681. À 19 centièmes, troisième, on retrouve la Porsche 911 RSR n°60 Iron Lynx d'Alessio Picariello. La Ferrari 488 n°21 AF Corse d'Ulysse De Pauw 6ème après un souci pendant la séance, devant la Porsche 911 RSR n°16 Proton Compétition de Jan Heylen. Sarah Bovy (Porsche Iron Dames n°85) est 14ème.

Place désormais à l'Hyperpole à partir de 20 heures !