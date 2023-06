Comme aux 12H de Sebring déjà cette année, l’Italien Antonio Fuoco a offert à la nouvelle 499P une pole position historique, la première d’un proto de Maranello dans la Sarthe depuis Arturio Merzario il y a tout juste cinquante ans. A l’époque, le pilote de F1 associé à Carlos Pace avait devancé l’autre 312 PB d’un certain Jacky Ickx et de Brian Redman.

Un demi-siècle plus tard, deux bolides rouges s’élanceront à nouveau en première ligne samedi sur le coup de 16h, Alessandro Pierguidi offrant le doublé à la marque de Maranello.

Antonio en feu gêné par une… Ferrari !

”Mon tour n’a pourtant pas été parfait, expliquait Antonio le bien nommé Italien en feu épaulé par Miguel Molina et Niklas Nielsen. J’ai signé les deux premiers secteurs en violet, soit le meilleur chrono absolu, mais à la sortie d’Indianapolis j’ai été gêné par une… Ferrari GT.”

La perte d’une demie seconde sans doute, mais pas du meilleur temps en 3.22.982, soit une seconde et demie plus vite que la pole de Brendon Hartley l’an dernier et 773 millièmes de moins que son équipier Pierguidi sur la N°51.

A six minutes de la fin de séance, le malheureux Sébastien Bourdais devait stopper sa Cadillac en flamme à la première chicane ce qui causait un drapeau rouge et le faisait rétrograder du 3e (à 2 secondes) au 8e rang suite à la suppression de son meilleur chrono.

Toyota à une seconde et demi

C’est donc la Toyota de Brendon Hartley (3e à 1.469) qui sera la première à chasser les Ferrari devant la Porsche 963 de Felipe Nasr et la seconde GR010 de Kamui Kobayashi dont le dernier chrono a été supprimé pour non-respect des limites de la piste. Suivaient encore la seconde Cadillac de Earl Bamber et la deuxième Porsche de Fred Makowiecki.

Ces huit-là s’élanceront juste devant la Porsche de Laurens Vanthoor, neuvième sur la grille sans avoir été qualifié pour l’Hyperpole.

En LMP2, pole surprise pour l’Oreca Idec de Paul-Loup Chatin devant la Jota de Pietro Fittipaldi et la WRT de Louis Deletraz.

En GTE-Am enfin où seuls les Bronze étaient invités à rouler, c’est sans surprise la Corvette de Ben Keating qui a signé le meilleur temps, une seconde et demi devant l’Aston Martin de Ahmed Al Harthy. Quatrième temps pour la Ferrari N°21 de Julien Piguet, l’équipier de notre compatriote Ulysse De Pauw.

La grille de départ des 24H du Mans

1. Fuoco-Molina-Nielsen (Ita-Esp-Dan/Ferrari 499P) en 3’222.982 ; 2. Pierguidi-Calado-Giovinazzi (Ita-GB-Ita/Ferrari 499P) à 0.773 ; 3. Hartley-Buemi-Hirakawa (Nz-Sui-Jap/Toyota GR010) à 1.469 ; 4. Nasr-Jaminet-Tandy (Bré-Fra-GB/Porsche 963) à 1.549 ; 5. Lopez-Conway-Kobayashi (Arg-GB-Jap/Toyota GR010) à 1.951 ; 6. Bamber-Lynn-Westbrook (NZ-GB-GB/Cadillac V-Series) à 2.188 ; 7. Makowiecki-Christensen-Cameron (Fra-USA-Dan/Porsche 963) à 2.194 ; 8. Bourdais-Van der Zande-Dixon (Fra-P-B-USA/Cadillac V-Series) à 2.539 ; 9. VANTHOOR-Lotterer-Estre (BEL-All-Fra/Porsche 963) à 1.687 ; 10. Jensen-Di Resta-Vergne (Dan-GB-Fra/Peugeot 9X8) à 2.047 ; 11. Duval-Menezes-Mueller (Fra-USA-Sui/Peugeot 9X8) à 2.637, 12. Dumas-Pla-Briscoe (Fra-Fra-Aus/Glickenhaus 007) à 3.284 ; 13. Derani-Sims-Aitken (USA-GB-GB/Cadillac V-Series) à 3.554 ; 14. Mailleux-Berthon-Gutierrez (Fra-Fra-Mex/Glickenhaus 007) à 3.869 ; 15. Dillmann-Guerrieri-Vautier (Fra-Arg-Fra/Vanwall Vandervell 680) à 4.532 ; 16. Chatin-Lafargue-Horr (Fra-Fra-All/Oreca-Gibson Idec) à 9.94 ; 26. Yoluc-Gamble-D. VANTHOOR (Tur-GB-BEL/Oreca-Gibson Racing Team Turkey) à 10.445 (3ème LMP2 Pro-Am) ;… 33. MARTIN-DE WILDE-VAN ROMPUY (BEL/Oreca-Gibson DKR) à 11.933 ; 38. Button-Rockenfeller-Johnson (GB-All-USA/Chevrolet Camaro Nascar) à 22.763 (Innovative Car) ; 39. Keating-Varrone-Catsburg (Usa-Arg-P-B/Corvette C8) à 29.394 (1ers GTE-Am) ; ;… 42. DE PAUW-Piguet-Mann (BEL-Fra-GB/Ferrari 488 GT) à 31.762 ; 50. BOVY-Gatting-Frey (BEL-Dan-Sui/Porsche 911 RSR) à 28.413 ; 55. HEYLEN-Hardwick-Robichon (BEL-USA-Can/Porsche 911 RSR) à 28.924