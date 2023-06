La Brabançonne mais pas pour Rossi

Comme chaque année, l'épreuve de Road To Le Mans disputée en annexe des 24H du Mans a tourné au jeu de massacre et s'est résumée à quelques tours de course entre deux voitures de sécurité ou "Slow Zones". Une véritable loterie à laquelle la paire Rich-Espirito Santo a tiré le gros lot sur la Ligier du team Virage.