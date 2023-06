Nous aurons donc cette année trois nouveaux “rookies” (Ulysse De Pauw, Tom Van Rompuy et Ugo de Wilde) pour porter à 113 le nombre de participants belges en 100 ans et 91 éditions.

Sur les cent dix ayant déjà pris le départ, seuls 82 ont vu l’arrivée. Enfin quatre-vingt-trois si l’on tient compte qu’en 1988, Patrick De Radiguès avait franchi la ligne pour son unique participation au volant d’une Cougar C12, mais il n’avait pas été classé. C’est déjà beaucoup mieux que son frère Didier détenant le triste record belge de cinq départs et zéro arrivée.

Parmi les autres malheureux du Mans il y a notamment Anthony Kumpen, Willy Braillard, Frank Hahn, Patrick Nève, Wolfgang Reip, David Saelens ou Alain Peltier.

Six Belges n’ont jamais roulé en course

Mais il y a pire : six des cent dix Belges considérés comme participants du Mans n’ont pas effectué un seul mètre en course : Il s’agit de Egon Karft de la Saulxen en 1949, Claude De Wael et Eddy Joosen sur les BMW Luigi en 1977, Eric De Doncker en 2010 sur la Ford GT40, Stéphane Lémeret en 2017 et Christophe d’Ansembourg en 2020 sur sa Ligier.

Christophe d'Ansembourg reste le plus âgé des participants ayant tenté de participer au Mans pour la toute première fois. ©dc

Treize Belges recalés

Treize autres compatriotes non recensés ont flirté avec le Mans en participant uniquement aux essais préliminaires ou en tentant, en vain, de se qualifier.

Les premiers non qualifiés furent Raymond Laloux et Jean Trasenster sur une Chrysler en 1932. Plus récemment il y a eu Dany Wauters sur Porsche en 1975, Dirk Vermeersch en 1981 (Mazda RX7) et Quiry Bovy (le papa de Sarah) en 1990 sur une Spice.

Six des nôtres n’ont participé qu’aux essais préliminaires organisés deux à trois semaines avant l’épreuve : on parle d’Armand Blaton (le frère de Jean) en 1959 sur AC Ace, de Philippe de Barsy en 1967 sur la Shelby de Claude Dubois, de Jean-Marie Pirnay en 1993 sur la Porsche Paduwa, Didier De Puysseleyr en 1994 (Porsche 911), Didier Defourny en 1996 (Porsche 911) et Nico Verdonck en 2013 sur un proto Oreca Formula Le Mans.

En 1954, Gilberte Thirion s’était qualifiée sur sa Gordini T17S, mais elle a dû céder son baquet à son père Max car les organisateurs avaient décidé soudainement d’interdire les femmes au départ.

Enfin, en 1959, Christian Goethaels a vu sa Porsche 718 refusée au contrôle technique.