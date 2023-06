Quelles améliorations a subi la Chevy Camaro "NASCAR" pour disputer les 24 Heures du Mans ?

Plusieurs papas se sont penchés au-dessus du berceau de la belle américaine. On retrouve ainsi Chevrolet, le fabricant pneumatique Goodyear, la légendaire équipe de NASCAR Hendrick Motorsports mais aussi l'IMSA, organisatrice du championnat d'endurance en Amérique du Nord.

Mais tout ce beau monde n'a pas fait que prendre la première Camaro de NASCAR Cup Series venue et la mettre dans un avion pour la France. À l'issue d'un important programme de développement, la belle américaine a subi de nombreuses améliorations et non des moindres. Que les puristes ne s'étranglent pas : c'est toujours une NASCAR mais elle a dû passer sur le billard pour être apte à disputer la plus grande course du monde.

Plus puissante et plus légère

"La base est identique aux voitures qu'on retrouve en Cup Series", nous a expliqué Chad Knaus, l'illustre vice-président de Hendrick Motorsports et sommité aux Etats-Unis. "Le châssis et le moteur sont communs. Le changement le plus notable est l'ajout de phares et de feux arrières vu que les voitures de NASCAR en sont dépourvues, les circuits étant illuminés. Il a fallu également ajouter de l'appui aérodynamique, notamment pour affronter les virages Porsche. Nous avons ainsi 30% de downforce en plus".

"Par ailleurs, notre Camaro est 250 kilos plus légère que ses homologues aux USA", poursuit celui qui a remporté 81 victoires et sept titres Cup comme crew chief de Jimmie Johnson. "Le moteur a par ailleurs gagné quelques chevaux. Afin d'allonger les relais, nous disposons d'un réservoir d'essence aussi volumineux que celui utilisé par les GTE. Nous avons abandonné le traditionnel grand volant rond pour un volant en noeud papillon doté de plusieurs commandes. La boite de vitesses est toujours dotée de cinq vitesses mais nous avons installé des palettes derrière le volant. Enfin, pour évoluer la nuit, l'intérieur dispose par ailleurs d'un éclairage".

La Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR en quelques chiffres: