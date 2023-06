24 Heures du Mans : les derniers essais pour Ferrari, D.Vanthoor 1er en LMP2

On retrouve ensuite la Porsche 963 JOTA n°38 de Yé-Stevens-Da Costa et la Porsche 963 Penske n°6 de Laurens Vanthoor et ses camarades. Les deux LMDh allemandes sont dans un mouchoir. Cinquième temps pour la Cadillac V-Series.R n°311 d'Aitken-Sims-Derani devant la première Toyota, la n°7 de Lopez-Conway-Kobayashi. On notera que la séance fut longtemps interrompue suite à l'immobilisation en bord de piste de la Peugeot 9X8 n°93. Cela promet dans le clan du Lion...

En LMP2, l'Oreca Racing Team Turkey n°923 notamment pilotée par Dries Vanthoor fait coup double avec le meilleur absolu ainsi que celui en Pro-Am. Le proto écarlate a tourné en 3:36.229. La première Oreca WRT, la n°31 de Habsburg-Frijns-Gelael, est au neuvième rang, à 1,6 seconde. Treizième temps et Top 5 en Pro-Am pour l'Oreca DKR n°43 de Martin-de Wilde-Van Rompuy.

Meilleur temps Ferrari en GTE grâce à la 488 n°66 JMW Motorsport de Prette-Neubauer-Petrobelli. Alessio Picariello est 3e sur la Porsche 911 RSR n°60 Iron Lynx Racing, juste devant la Porsche Proton Compétition n°16 de Jan Heylen. Ulysse De Pauw (Ferrari AF Corse n°21) est 8e, Sarah Bovy (Porsche Iron Dames n°85) est 11e.