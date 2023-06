24 Heures du Mans : Ugo de Wilde avec les encouragements du Palais Royal !

Pour Ugo, dont la participation au Mans sur l’Oreca LMP2 100 % belge du DKR Engineering a été confirmée il y a seulement un mois, c’est évidemment un rêve qui se réalise. La présence d’un équipage national pilotant une voiture préparée en Belgique est un très beau coup médiatique, le trio de Wilde-Martin-Van Rompuy étant ô combien sympathique. Ce qui a entraîné une ribambelle de soutiens, dont les plus inattendus. “Il y a un réel engouement autour de notre engagement, et pas seulement auprès des fans belges, explique Ugo. Et à ma grande surprise, le Palais Royal m’a appelé ce jeudi pour me remettre ses encouragements. J’avais écrit une lettre au Roi Philippe pour l’inviter au Mans et quelques jours plus tard, son représentant m’a téléphoné. Oui, nous sommes très fiers.”

Certes qualifiée 18ème parmi les LMP2, la bande belge peut briller. “Le team DKR est très compétent et peut se battre face à des grosses structures comme TF Sport ou AF Corse chez les Pro-Am. Ils annoncent de la pluie pour le début de course mais ce n’est pas plus mal car mon équipier Maxime Martin est un des pilotes les plus agiles quand il pleut ! Et j’aime également courir sur le mouillé.”

Rookie au Mans comme pilote pro

Son copain De Pauw n’est pas du tout dans le même contexte car sa participation était goupillée dès la fin de l’an dernier quand AF Corse l’a recruté pour piloter une Ferrari 488 GTE sur l’intégralité du WEC. Le Grézien a connu un début de saison en dents de scie. “On a fait des belles performances et on ne peut que s’améliorer, explique le grand Ulysse. Mais j’ai eu à chaque fois un deuxième équipier différent à chaque course car aucun n’était à la hauteur de nos ambitions, notamment à Spa où la voiture a été détruite.”

Après le quatrième temps de son équipier Julien Piguet en Hyperpole, De Pauw veut poursuivre le rêve. “Je réalise triplement ce qui m’arrive car je suis non seulement au Mans mais aussi au centenaire et sur Ferrari comme pilote pro. Devant ma famille, je veux signer un beau résultat.”

Et, en tout cas, aller plus loin que son mentor Stéphane Lémeret qui n’avait pas fait le moindre mètre en course.