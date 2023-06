24 heures du Mans : Vincent Vosse : ” Ce sera moins la loterie…”

LMP2 trop bridées

La catégorie LMP2 est certainement la plus compétitive avec 24 prototypes Oreca-Gibson tous identiques et fiables. “On a perdu quatre à cinq secondes environ par rapport à l’an dernier car les organisateurs craignaient qu’on soit trop proches des Hypercars. On a moins de puissance et de carrossage. Du coup, on va nettement moins vite en lignes droites. C’est abusé. Mais bon, je vois néanmoins la première des Oreca terminer huitième au général.”

Et le Verviétois alignant la N°31 de Gelael-Habsburg-Frijns et la N°41 de Andrade-Deletraz-Kubica espère bien sûr que ce sera une des deux siennes. “La nouvelle procédure de voiture de sécurité va jouer un rôle important. Avec les Slow Zone et les trois safety cars, c’était un peu compliqué. Vous pouviez vite perdre pas mal de temps par simple malchance. Désormais, ce sera moins la loterie et plus spectaculaire. La course sera ouverte plus longtemps. Mais cela risque d’être encore plus dur à gérer pour les stratèges.”

guillement "Il est clair qu'on n'est pas là pour terminer deuxième..."

Le but de WRT est simple : “Il est clair qu’on ne vient jamais pour terminer deuxième. L’objectif est de monter sur la plus haute marche du podium. Mais la concurrence est relevée face à des teams comme United Autosports, Jota, Prema ou encore Racing Team Turkey qui roule en Pro-Am mais pourrait créer la surprise avec notamment notre Dries Vanthoor. Durant les huit premières heures, la performance pure fera la différence. Ensuite, on entrera dans la nuit et ce sera à ceux qui restent sur la piste et gèrent le mieux les neutralisations.”

Premiers tests de la Hypercar semaine prochaine

Tout cela sous l’oeil attentif d’Andreas Roos, le directeur de BMW Motorsport en repérage pour 2024 et les débuts européens de la M V8 Hypercar déjà présente cette année en Amérique (IMSA) et dont les premiers tests sont prévus la semaine prochaine à Aragon avec l’unique représentant belge de l’usine, le Team WRT. “Tout ce que l’on fait depuis trois ans au Mans en P2 nous aidera évidemment l’an prochain. L’équipe sera la même, seule la voiture changera.”

Et les objectifs sans doute pour le grand retour officiel de BMW, 25 ans après le dernier succès du proto BMW V12 de Dalmas-Winkelhock-Martini.