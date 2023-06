BRC: Cédric Cherain récupère la victoire à Tielt avant de s'attaquer à Max Potty à Bertrix

Il n'y a pas que les 24H du Mans ce week-end pour les amateurs de sport auto. Ces samedi et dimanche, se déroulera aussi le Rallye de Bertrix, nouvelle épreuve créée par Pierre Delettre. Un petit plateau pour cette première avec à l'affiche un duel entre les deux derniers prétendants au titre que sont Maxime Potty et Cédric Cherain éventuellement arbitré par la Skoda de Jos Verstappen. Un Cherain tout heureux d'avoir gagné son appel pour la pénalité de dix secondes qui lui avait été infligée à Tielt pour un départ anticipé d'une fraction de seconde. Du coup, le pilote Hyundai est officiellement déclaré vainqueur de l'épreuve flandrienne devant la Citroën C3 de Maxime Potty. De quoi motiver le Liégeois avant le sprint de ce week-end avec trois spéciales samedi soir et six seulement dimanche matin, l'épreuve de 120 km se terminant en début d'après-midi.