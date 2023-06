Jenson Button revient aux 24 Heures du Mans en NASCAR : “Désormais, je veux m’amuser”

Jenson, si notre mémoire est bonne, ce n’est pas la première fois que vous disputez une course de 24 Heures avec une voiture “de tourisme”…

”C’est exact, j’avais disputé les 24H de Spa 1999 sur une BMW 320i mais je n’ai pas fait un mètre en course car on a abandonné après que David Saelens soit tombé dans les vapes parce que le réservoir d’essence était crevé. Bien sûr, la BMW et ma Camaro n’ont rien en commun, surtout pas le nombre de chevaux qui est quatre fois plus élevé dans la Camaro !”

Cinq ans après le programme LMP1 avec SMP, vous revenez dans un contexte totalement différent !

”Oui mais SMP Racing était un team compétent parce qu’il y avait ART GP derrière l’engagement. Ici, ce qui me plait le plus, c’est que je fais partie intégrante du projet NASCAR Garage56 et j’ai pu participer activement au développement de la Camaro. Je suis même triste qu’elle aille au musée après cette course.”

Comment êtes-vous arrivé dans ce projet très américain ?

”C’est grâce à mon équipier Mike Rockenfeller, pilote GM aux USA, que je suis arrivé ici. En décembre 2022, il m’a supplié de prendre le premier vol pour Sebring afin de venir tester la voiture. J’ai directement adoré et j’avais un sourire jusqu’aux oreilles sous mon casque ! J’ai même imité Flash McQueen à la radio ! La Chevy est si marrante à piloter et le projet est très audacieux et bien ficelé. La preuve : nous sommes cinq secondes plus rapide que les GTE, ce qui est totalement inespéré pour nous.”

Votre équipe de pitstop est de surcroît très impressionnante…

”Pour moi, ils sont même meilleurs que ceux de la F1. Hendrick Motorsport a des gars qui ne touchent jamais la voiture mais qui ne font que des pitstops. Ils sont super rodés. Ils changent quatre roues avec un simple cric en 10 secondes. Et puis, vous les avez vus ? Ils sont costauds comme des joueurs de football américains ! Il ne faut pas les ennuyer…”

Après Le Mans, on vous verra dans le paddock de la F1 ?

”Oui, car je collabore toujours avec Williams et je suis consultant pour la chaîne Sky Sports. Mais si on me rappelle pour courir, c’est non. Je ne veux plus qu’une chose : m’amuser et prendre du temps, comme quand je roule à Goodwood qui est une manifestation très relax.”