Jimmie Johnson, légende de la NASCAR, découvre Le Mans : “Faire un jour les 24 Heures en Hypercar”

D’une Maison Blanche à une autre, le quadragénaire découvre les 24 Heures du Mans cette année. Ne courant plus à temps plein en NASCAR, le Californien se cherchait un nouveau challenge. “C’est ma famille qui m’a donné le premier contact avec Le Mans, nous a confié Jimmie. Ils me montraient des photos et me racontaient à quel point cette course est mythique pour les Américains. J’avais discuté avec Michael Waltrip et Brian Vickers, deux anciens pilotes de NASCAR, qui avaient disputé Le Mans sur Ferrari il y a une dizaine d’années. Et sur mes réseaux sociaux, de nombreux pilotes m’assaillent de questions. Quand j’ai choisi de lever le pied en NASCAR, courir au Mans faisait partie de ma to-do list.”

”Jeff Gordon est jaloux !”

Le circuit routier du Mans sillonnant la campagne française n’a évidemment rien à voir avec les speedways d’outre-Atlantique. Pour Johnson, débarquer en France fut un choc culturel. “Ce qui m’a plus surpris ? C’est tout le travail que les mécaniciens doivent faire ici. C’est énorme ! Mais ils font un travail fabuleux. Ici, sur 62 équipes, ils avaient le cinquième temps absolu au concours du pitstop le plus rapide ! En plus, en roulant sur la Camaro du Garage56 qui est engagée par le team Hendrick, je suis en terrain connu puisque je connais toutes les têtes présentes dans le paddock.”

Johnson fut le protégé d’une autre légende de la NASCAR, le célèbre Jeff Gordon. Un Yankee qu’on retrouve également dans le paddock. “Jeff est jaloux car il voulait également courir au Mans sur la Camaro ! Il a fait le pied-de-grue pour obtenir un volant. Mais je ne désespère pas qu’on engage un jour un équipage 100 % NASCAR au Mans.”

Et pour JJ de viser plus haut. “J’adorerais revenir au Mans, mais sur une Cadillac Hypercar vu que je suis pilote GM. Je me suis juré de faire les plus grandes courses du monde et je rêve de faire ce programme prestigieux. C’est pour cela que j’ai couru en IMSA sur une DPI il y a peu.”

À coup sûr, Le Mans n’a pas fini de se nascariser dans les années à venir…