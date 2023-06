Les 100 ans des 24 Heures du Mans : qui soulèvera le trophée de 80 kg spécialement conçu pour l’édition 2023 ?

Les noms de tous les vainqueurs

”C’est plus que le poids moyen d’un pilote des 24H, souligne l’un de ses créateurs, Joaquin Jimenez, graveur et directeur artistique à la Monnaie de Paris. Le but est qu’on ne puisse le soulever seul car le Mans est une course d’équipe.”

Symbolisant la flamme de la passion automobile, avec deux pistes s’enlaçant en vrille, ce trophée est surplombé d’un drapeau à damier. A son pied, on retrouve les noms de tous les pilotes et voitures ayant remporté les nonante premières éditions depuis 1923.

”L’une est l’ombre de l’autre pour rappeler que ce double tour d’horloge mythique sollicite pilotes et mécaniciens de jour comme de nuit, poursuit celui qui a travaillé plus de cinq mois sur ce véritable objet d’art dont il existe deux répliques qui ont parcouru le monde un peu comme la flamme olympique. On a assemblé les pièces de bronze coulé à 1080 degrés et ensuite patiné à chaud comme un puzzle sur un socle pesant à lui seul 20 kg.”

Le trophée 2023 des 24 Heures du Mans ©Presse Sports

24 pièces en or

La tradition au Mans veut que les lauréats remettent leur coupe en jeu chaque année. Ce ne sera pas le cas cette année puisque les héros du week-end sarthois pourront conserver leur trophée qui ornera certainement dans le futur le musée d’une des cinq marques réellement candidates à la victoire en Hypercar, Toyota, Porsche, Peugeot, Cadillac ou Ferrari.

A l’occasion du centenaire de la plus grande course du monde, la Monnaie de Paris a aussi réalisé pour les fans 7000 pièces en argent d’une valeur de 50 euros et 24 pièces en or dont le prix de base aujourd’hui tourne autour des 10.000 euros.