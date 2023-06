24 heures du Mans : Accrochage entre les Porsche de Heylen et Picariello, l'Oreca DKR au ralenti !

"Je suis dégoûté," s'exclamait Maxime Martin à sa descente de voiture. "Il y avait une Ferrari arrêtée au Tertre Route, la Slow Zone était annoncée depuis la Dunlop. J'ai eu le décompte et me suis mis à 80 km/h quand je me suis fait percuter par l'arrière par une Glickenhaus qui m'a envoyé en toupille dans le rail..."

Touchée au niveau du train arrière, la DKR Racing for Belgium a déjà perdu plus d'une demie heure au stand et rétrogradé au 54e rang.

A 19h, une grosse averse s'abat sur une partie du circuit. C'est le jeu de massacre avec plusieurs voitures en perdition en aquaplaning au niveau des Esses Porsche...

D'après le témoignage d'Ulysse De Pauw, lui aussi s'est fait percuter en début de Slow Zone par une Aston Martin. Le Grézien, lui, ne repartira pas.

H+ 2 : Abandon pour De Pauw

Le début de course du centenaire des 24 heures du Mans est absolument erratique avec plusieurs accidents. Malheureusement, Ulysse De Pauw ne verra pas l'arrivée pour sa première participation mancelle. Le Grézien, qui venait de prendre le volant de la Ferrari 488 n°21 AF Corse, a été impliqué dans une collision à hauteur de la passerelle Dunlop lors d'une slow zone, impliquant également la Cadillac n°3 pilotée par Sébastien Bourdais et l'Aston Martin Vantage n°55 du GMB Motorsport. Moche pour De Pauw qui restait sur le carreau, tout comme l'Aston Martin, tandis que Bourdais regagnait son stand avec un train arrière endommagé.

Les premières minutes étaient marquées par des conditions très délicates avec un revêtement détrempé dans les Hunaudières. Le malheureux Jack Aitken se faisait surprendre et tapait le rail avec la Cadillac n°311. L'Ecossais parvenait à regagner son box mais la partie de mécanique était très longue et la LMDh rouge repartait fort attardée. Grosse émotion pour DKR Engineering dont l'Oreca n°43 était victime d'un bris de démarreur peu avant le départ. Mais l'équipe parvenait à réparer et Maxime Martin est en piste. On note par ailleurs que deux Oreca, la n°14 du Nielsen Racing et la n°13 Vaillante, sont out suite à des crashes respectivement au pont Dunlop et dans les Hunaudières.

Après deux heures de course, la situation est loin d'être décantée avec la Cadillac n°2 de Bamber-Westbrook-Lynn menant la danse. L'Américaine, actuellement pilotée par Earl Bamber, possède quatre secondes d'avance sur deux Porsche 963 Penske avec la n°5 de Cameron-Christensen-Makowiecki devant la n°75 de Nasr-Cameron-Tandy. La première Toyota GR010, la n°8 pilotée par Sébastien Buemi, est 4e à 18 secondes. Le Top 5 est complété par la Porsche 963 JOTA n°38 de Da Costa-Yé-Stevens, qui a bien profité des astuces de la première neutralisation, et la Porsche 963 Penske n°6 de Laurens Vanthoor et ses camarades.

Leadership WRT en LMP2 avec l'Oreca n°41 de Kubica-Andrade-Delétraz. Le bolide du team belge possède 7.242 sur l'Alpine n°36 actuellement pilotée par leur ancien pilote Charles Milesi. Troisième place pour la JOTA n°28 de Fittipaldi-Rasmussen-Heiemeier Hansson. Treizième place pour l'autre Oreca WRT pilotée par Frijns-Habsburg-Gelael, deux rangs devant l'Oreca DKR n°43 toujours pilotée par Maxime Martin. La Racing Team Turkey n°923 a rétrogradé dans le peloton et est 19ème.

En GTE, les Iron Dames dont fait partie Sarah Bovy sont remontées à la 3ème place derrière deux autres Porsche 911 RSR. Elles ont 33 secondes de retard sur la tête occupée par Cairoli-Hyett-Jeanette (Porsche n°56). Onzième place pour Alessio Picariello (Porsche Iron Lynx n°60) tandis que Jan Heylen, qui a pris le départ sur la Porsche Proton n°16, est 17ème.