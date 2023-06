24 Heures du Mans : essai du simulateur AoTECH, la Rolls des "simus"

Premier constat, le simulateur en impose ! Monté sur des vérins hydrauliques, il est relié à une batterie d’ordinateurs mais aussi à un véritable système de freinage Brembo ! « Nous pouvons changer le cockpit à la demande », nous explique Vincent Gontier, jeune ingénieur chez AoTECH qui a suivi une formation en sport automobile en Angleterre avant de se spécialiser dans la simulation. « Pour les protos fermés et les GT, nous utilisons une cellule en carbone de McLaren MP4-12C GT3 que nous avions récupéré de l’époque où ART GP faisait du Blancpain. Pour la monoplace, nous disposons également d’une cellule en carbone. Mais la plateforme reste la même ».

Monté sur vernis hydrauliques et animé par un super-ordinateur, l'AoTECH dispose d'une véritable coque de voiture de course amovible. ©MB

Pour faire fonctionner le simulateur, il ne suffit pas d’appuyer sur POWER et cliquer sur la souris d’ordinateur. « Nous disposons d’une salle d’opérations où les techniciens sont là pour veiller au bon fonctionnement du simulateur tandis que les ingénieurs analysent les données recueillies en temps réel », poursuit Vincent. « Quand Michelin vient occuper notre simulateur, deux ou trois ingénieurs de chez eux sont présents. Ils analysent les informations sur la pression et la température des pneumatiques, et tout ce qui peut influer sur le pneu. Pour ce faire, nous pouvons simuler tous les paramètres climatiques et atmosphériques afin de percevoir les différences les plus minimes. Vu que nous avons de nombreux clients, nous devons veiller à ce que les informations recueillies demeurent confidentielles et ne soient pas divulguées à autrui ».

Bien entendu, tout est fait pour mettre le pilote en conditions. « Le pilote doit oublier autant que possible qu’il n’est pas dans une vraie voiture de course. L’écran est incurvé à 200 degrés, nous disposons d’un vrai système de freinage et il peut encaisser jusqu’à 1,7 G de force latérale ».

Le simulateur est relié à un véritable système de freinage Brembo ! ©MB

En région parisienne, c’est le Portugais Filipe Albuquerque qui fait office de cobaye. « Le simulateur, on aime ou on n’aime pas », explique celui qui court pour United Autosport en LMP2. « Quand je courais chez Audi, un des pilotes a même vomi en pleine séance ! Bien sûr, c’est très proche de la réalité mais rien ne remplacera jamais le réel car on n’a pas les mêmes situations. Et puis, avec un simu, si vous avez un accident, vous n’avez qu’à redémarrer le jeu. Dans la vraie vie, ce n’est pas le cas ».

"On nous a dit que tu savais piloter..."

Soudain, une voix s’élève parmi les bonzes de Michelin Motorsport. « Toi, le gars de la DH ! On nous a dit que tu savais piloter. Donc, tu ne vas pas uniquement tester le simulateur avec des pneus chauds et des températures estivales comme les autres journalistes. On va te faire partir exactement dans les mêmes conditions que celles des 6 Heures de Spa-Francorchamps, en pneus froids et avec les set-ups utilisés par Toyota par Ferrari ! ». L’occasion est trop belle et nous sommes à la fois excités et anxieux à l’idée de s’harnacher dans le simulateur. Nous faisons d’abord deux tours dans des conditions parfaites.

Les sensations sont bien là. On sent chaque à-coup en montant les rapports tandis que le harnais à six points n’est pas de trop pour nous maintenir dans le siège baquet. Le simulateur se dandine et s’écrase à chaque passage dans les virages, notamment dans le Raidillon où on ressent la compression ! Les freins « mordent » comme il le faut. Enfin, la direction n’est pas « molle » comme sur la plupart des simulateurs. On doit mettre de la force pour tourner le volant en noeud papillon. Chaque imperfection de la piste, chaque passage sur un vibreur, chaque sur-virage, sous-virage ou délestage de notre Hypercar est ressenti. Quand Vincent disait qu’il fallait que le pilote oublie au maximum qu’il est dans un simulateur, il ne plaisantait pas !

Voici ce que nous voyons depuis le cockpit. On s'y croirait presque ! ©MB

Premier tour lancé, un flatteur 2:08 s’affiche, soit à deux secondes à peine d’Albuquerque. Sans une faute dans le deuxième tour, nous aurions fait encore mieux. Après, c’est l’heure de vérité. Nous affrontons les conditions qui ont donné tant de fil à retordre aux pilotes dans les Ardennes et par lesquelles Antonio Fuoco s’est fait surprendre en quittant les stands. Franchement, nous n’en menons pas large. Nous sommes prudents tout en mettant un minimum les gaz. Les chronos s’allongent inévitablement. Dans ces conditions, notre voiture devient très vicieuse. On a l’impression de rouler avec les pneus arrière à plat !

Plus d’une fois, on se fait peur mais les ingénieurs sont contents. Alors que votre serviteur est tout sauf un pilote Platinium courant en WEC, nous parvenons à mettre gentiment les gommes à température. C’est donc avec une belle dose d’adrénaline et de satisfaction, avec quelques félicitations en prime, que notre essai si privilégié s’achève.

Que de choses à dire sur ce simulateur AoTECH mais en résumé, une chose à dire : il nous fait oublier tout ce que nous connaissions auparavant en matière de simulation automobile. Nous n’avons pas été malade mais les papillons dans le ventre étaient bien là. Il se murmure qu’un million d’euros a été investi dans la conception de ce beau jouet qui n’en est pas un mais un véritable outil professionnel. Ah, si j’étais riche…