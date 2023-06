24 Heures du Mans : objectif victoire pour Cadillac, 21 ans après l'humiliation Northstar

Deux décennies plus tard, les choses ont bien changé. La marque de Détroit s'est refait une santé en IMSA avec les DPi avant de basculer en LMDh où les V-Series.R ont rencontré le succès dès Sebring. Caddy revient dans la Sarthe avec trois voitures animées par un V8 5,5L à la sonorité so US, avec comme objectif de faire oublier l'échec passé. "C'est vrai que l'ancien programme Cadillac Northstar était un peu bancal", nous a confié Sébastien Bourdais. "Mais le programme LMDh n'a strictement rien à voir et la marque a beaucoup appris grâce au DPi. Notre voiture est toute neuve mais toujours conçue avec le soutien de Dallara. Elle est très facile à conduire, à un tel point qu'on se dit qu'on pourrait aller encore plus vite quand on la pilote !"

Dans la Sarthe, deux Cadillac sont engagées par Chip Ganassi Racing et la troisième par Action Express Racing. Comme les Porsche, les Américaines ont disputé jusqu'à présent l'intégralité des programmes IMSA et WEC, dont les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring avec un podium et une victoire à la clé.

La pluie bourreau des LMDh ?

Malgré l'alerte en Hyperpole avec un début d'incendie suite à la rupture d'une canalisation d'essence, on sait que la Cadillac est robuste. "Notre gros point fort, c'est la fiabilité", poursuit Bourdais qui prendra le départ cet après-midi. "On doit juste trouver un peu plus de vitesse maximale et de rythme. Mais quand on voit ce qu'on a montré depuis le début de l'année, on peut se dire qu'on est dans le coup. On s'attend à une grosse guerre et on est là pour gagner. On espère que le travail des dernier mois paiera".

C'est toutefois Dame Nature que les troupes US redoutent le plus. "Les LMDh, au contraire des LMH comme la Toyota, la Ferrari ou la Peugeot, n'ont que deux roues motrices. S'il pleut, nous serons plus en délicatesse car nous ne pourrons pas gérer la puissance sur le train avant comme nous le souhaitons". La Cadillac est par ailleurs fort différente de l'ancienne Peugeot 908 que le Manceau a piloté à plusieurs reprises il y a une dizaine d'année. "Vu qu'on a moins d'aéro et plus de poids, il faut être plus coulé, moins violent quand on inscrit la voiture".

On notera par ailleurs que le châssis accidenté à Spa-Francorchamps dans le Raidillon a pu être récupéré et fait office de mulet ! Une autre preuve que cette Cadillac est décidément bien solide.