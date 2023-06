24 Heures du Mans: cinq Belges victimes de crashes

"J'ai eu le drapeau vert de fin de 'Slow Zone' avant la Dunlop, mais une nouvelle 'Slow Zone' débutait juste après la Dunlop. Ma radio ne fonctionnait pas bien et je n'ai eu aucune annonce 'Slow Zone', pestait Ulysse. Sébastien Bourdais était furieux aussi."

Accrochage entre les 911 de Heylen et Pica

Comble de malchance aussi pour les deux "Porschistes" Alessio Picariello et Jan Heylen dont les deux autos se sont percutées après une perte de contrôle aux Esses de la Forêt du "gentleman driver" Claudio Schiavoni. Le Carolo aura tout juste eu le temps de se mettre en évidence en ramenant sa 911 en tête de la catégorie. Notre exilé aux States n'aura, lui, même pas touché le volant en course.

Les choses ne se sont pas passées comme prévu non plus pour Dries Vanthoor. Favori en LMP2 Pro-Am, la Racing for Turkey du pilote de Zolder a vite été retardée avant d'être retirée peu avant la mi-course suite au contact d'un de ses équipiers avec une autre voiture en perdition du côté d'Indianapolis.

Vanthoor et Porsche devront encore attendre

Guère plus de chance pour son grand frère Laurens. Auteur d'un très bon début de course, notre compatriote a d'abord perdu un tour et le contact avec le peloton de tête suite à une crevaison affectant sa 963. Après avoir cravaché durant toute la nuit pour revenir dans le même tour et lutter à nouveau pour la troisième place, la mieux placée des Porsche a perdu douze tours en début de matinée suite à la sortie aux "Esses Porsche" de Kevin Estre. De quoi anéantir les derniers espoirs de Porsche qui terminait décevant 6e avec la 5 de Makowiecki-Christensen-Cameron. Porsche devra attendre 2024 pour viser une vingtième victoire. Et Laurens Vanthoor, forcément très déçu par sa 22e place après une ultime panne de système hybride, pour succéder à Jacky Ickx au palmarès...