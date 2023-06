24 heures du Mans : le cheval cabré n’en croit pas ses sabots !

La recette du succès de Ferrari fut simple et efficace : une écurie AF Corse, connaissant Le Mans les yeux fermés, à l’exploitation. Une 499P sans véritable défaut. Et enfin, trois pilotes qui connaissent tous très bien la course pour l’avoir disputée à de nombreuses reprises. Pourtant, cette victoire de la n°51 fut loin d’être acquise. “Pendant la nuit, je me suis retrouvé coincé dans un bac à graviers, rappelle Alessandro Pier Guidi, héros des 24H de Spa 2021 et véritable locomotive de son équipage. Heureusement, les commissaires m’ont sorti rapidement. J’ai accusé le coup dans l’immédiat mais quand j’ai ramarré le peloton grâce à un safety car avantageux, j’ai repris espoir et je me suis dit que ça pouvait le faire.”

Giovinazzi : “Totalement inattendu”

En voyant la vitesse des 499P en Hyperpole, certains ont annoncé une Balance de Performances faisant les affaires de la Rossa. Si les Ferrari avaient l’avantage de la performance, la fiabilité restait un énorme point d’interrogation. “Nous étions à la limite quand nous nous sommes battus face à Toyota, poursuit James Calado issu du programme GTE-Pro. Franchement, je suis surpris que nous ayons franchi la ligne d’arrivée sans pépin majeur car nous ne savions pas ce que nous pouvions faire sur 24 heures. Nous avons connu deux alertes stressantes quand il a fallu faire un reboot des systèmes de la voiture mais ça ne nous a pas porté préjudice.”

De l’avis même des Transalpins, on a dû se pincer pour réaliser qu’on a gagné. “En tant que pilote italien courant pour une marque italienne, c’est très spécial de gagner ici, conclut Antonio Giovinazzi, ex-pilote Alfa Romeo en F1. Gagner Le Mans est totalement inattendu car la voiture n’a fait ses premiers essais qu’il y a 11 mois.”

Gageons que ce succès manceau risque de rendre jaloux Charles Leclerc et Carlos Sainz qui retrouveront la décevante F1 SF23 ce week-end à Montréal.

24 heures du Mans : Toy-au-tas, Porsche aussi

Toyota est arrivé au Mans en voulant prouver que ses cinq victoires consécutives ne sont pas uniquement dues au fait que la concurrence était inexistante. Certes, les Nippons ont livré une belle bagarre mais cette deuxième place passe mal chez les troupes de Pascal Vasselon. Si le géant d'Aichi a remporté les trois premières courses du calendrier, il a été vaincu sur la course la plus importante du calendrier, dont le prestige dépasse largement celui d'un titre mondial en WEC.

Après l'abandon de la GR010 n°7, victime malheureuse d'un carambolage nocturne avec Kamui Kobayashi au volant, la n°8 termine à plus d'une minute de la Ferrari victorieuse. Néanmoins, on peut parler d'occasion manquée. Si Ryo Hirakawa n'était pas parti à la faute à 95 minutes de l'arrivée, Toyota aurait pu gagner quand on voit le temps perdu par le rival rouge lors du dernier pitstop. "Mais nous étions trop lents, de toute manière, commente Sébastien Buemi, dont le langage corporel trahissait une légitime déception. Pour garder le contact avec les Ferrari, nous avons dû surconduire. Lors du premier relais, nous étions bien mais ensuite, nous avons été victimes d'une dégradation pneumatique trop forte pour pouvoir tenir trois relais avec le même train. Nous sommes un peu déçus mais on reviendra plus forts."

Hirakawa culpabilisait pour sa part énormément d'avoir peut-être fait perdre la victoire à son équipe. "Nous devons apprendre et je vais apprendre de mes erreurs", indique-t-il.

Honte allemande, panache français

Mais il n'est pas uniquement question d'occasion manquée chez Toyota. Dans le clan Porsche, on est passé à côté de son sujet après avoir animé le début de course. Les 963 doivent encore gagner en vélocité et surtout en fiabilité. Toutes ont été retardées par des pépins, fatals pour deux d'entre elles. Celle de Laurens Vanthoor se battait pour une place d'honneur avant que Kévin Estre ne sorte aux virages... Porsche (c'est un comble!) dimanche matin. Gageons qu'à Zuffenhausen, une grosse remise en question s'impose.

Reste le cas Peugeot qu'on pourrait qualifier de demi-déception. Les Lionnes en ont épaté plus d'un en prenant la tête sous la pluie, bien aidée par leur quatre roues motrices se déclenchant 40km/h plus tôt que leurs rivales. Mais sans ces deux sorties de piste, le podium était peut-être possible. Mais à Sochaux, on a le sourire et on donne rendez-vous en 2024. Ou comment voir le verre à moitié plein.