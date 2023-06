"Nous ne serions pas une vraie équipe de course si nous n'étions pas déçus de terminer deuxième," a avoué le boss Vincent Vosse. "Mais on n'a pas de regret à avoir. On a fait tout ce que l'on pouvait. Nos rivaux étaient simplement plus rapides que nous pour faire le plein..."

Bizarre alors que le débit des pompes à essence est évidemment très réglementé: "C'est comme cela. Bravo à nos adversaires. Cette course a été chaotique et sans un souci de suspension sur la 31 dans la dernière heure, WRT aurait été le seul team à mettre ses deux voitures sur le podium."

Rendez-vous en 2024, cette fois avec des BMW V8 M LMDh.