Lucas Coenen (Husqvarna) a lui vu sa première victoire en carrière lui échapper à un quart d'heure de la fin. Vainqueur de la première manche et leader de la seconde, le jeune Bruxellois, 16 ans, a connu un problème mécanique au 10e des 18 tours. Il finit 7e.

L'Italien Andrea Adamo (KTM), 2e du Grand Prix (3e et 2e en manches) fait la bonne opération du week-end et prend la tête au championnat du monde. Il détrône Kay de Wolf, qui a roulé avec une cheville sérieusement blessée à l'entraînement la semaine dernière. Le Néerlandais finit 11e (11e et 11e).

Côté belge encore, Jago Geerts (Yamaha) termine 9e (13e et 7e), Sacha Coenen (KTM), le frère jumeau de Lucas 13e (10e et 13e).

Jago Geerts a effectué sa rentrée après avoir été victime d'une fracture du poignet le 20 mai dans la course qualificative pour le GP de France, Jago Geerts, alors leader au Mondial, a manqué deux Grands Prix.

Au Mondial, Adamo (405) devance le Français Thibaut Benistant (Yamaha), 3e en Allemagne (392) et De Wolf (388). Geerts est 5e (341), Everts 6e (329) et Lucas Coenen 8e (255).

La caravane part à présent en Indonésie pour deux GP, le 25 juin à Sumbawa et le 2 juillet à Lombok. Le retour en Europe passera par Loket pour le GP de la République Tchèque avant le rendez-vous en Belgique le 23 juillet à Lommel.