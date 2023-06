Sarah Bovy en larmes : “On est fort déçues de perdre le podium”

Avec la fatigue mêlée à l’émotion et à une légitime déception, les larmes ont coulé sur son visage. Sur le podium pendant plus des trois quarts de l’épreuve, en tête même à plusieurs reprises, Sarah Bovy a finalement décroché la plus mauvaise place : la quatrième. À cinq secondes d’un trophée. Dans le même tour que les vainqueurs et grands favoris, la Corvette de Ben Keating et ses invités Nino Varrone et Nyck Catsburg. “Bravo à eux, ils étaient les plus forts, admettait la Nandrinoise. Sans un bris de suspension, ils auraient mené depuis le début. Pourtant on y a cru à ce podium des Iron Dames. On a fait une course parfaite, sans le moindre souci. Mais à une heure de l’arrivée, on s’est fait rattraper par l’Aston ORT by TF puis la Porsche Crocodile GR. C’est rageant. Forcément on est plus déçues que l’an dernier quand on a fini septième. Mais c’est la course. On a montré de quoi on était capables en se battant avec les mecs durant 24h.”