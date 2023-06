24 Heures du Mans : à l'arrivée, la Chevy Camaro "NASCAR" a réussi son pari !

Mieux, la course fut quasiment un long fleuve tranquille pour le stock-car engagé par Hendrick Motorsports et pilotée par Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller et Jenson Button. Hormis en fin de parcours où l'équipe multiple championne de NASCAR dut procéder au changement de la boîte de vitesses par prévoyance, rien ni personne n'est venu entraver la route de l'engin qui a vu l'arrivée en ordre utile.

La présence de la Camaro bleue dans le peloton a donné un gros coup de projecteur sur la NASCAR à l'échelon international, qui a rendu bien aux 24 Heures du Mans qui fut plus suivies que jamais aux Etats-Unis.

"Cela me rend fier pour la NASCAR", a déclaré le légendaire Rick Hendrick, propriétaire de Hendrick Motorsports. "La dernière chose que je voulais faire, c'est venir ici et nous couvrir de honte. C'est ce qui m'inquiétait. Dès le début avec Chad Knaus et Greg Ives, j'ai dit que nous devions le faire correctement. Nous n'avons rien laissé au hasard."

"J'avais l'impression que nous avions déjà réussi au moment où nous avons pris le départ", enchaîne Chad Knaus, le vice-président de Hendrick Motorsports qui a supervisé le programme Garage 56. "Ce dont je suis le plus fier, c'est que tout le monde chez Hendrick a accepté ce défi par pure passion et envie de faire Le Mans. Et quand vous rassemblez des gars comme ça, vous pouvez absolument tout faire".

"Une expérience hors normes"

La légende de la NASCAR Jimmie Johnson, qui a affronté le jour, la nuit et la pluie, fut chargé d'accomplir les 90 dernières minutes de course.

"Je suis très ému", raconte le septuple champion de NASCAR Cup Series. "Pour toutes les raisons que nous connaissons : venir ici avec la NASCAR, Hendrick, Chevrolet, Goodyear... J'ai retrouvé beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai gagné des courses et des championnats. Il y avait tellement de visages familiers, avoir cette expérience était juste hors normes. Je suis comblé et vraiment heureux".

"Je salue également l'accueil chaleureux des fans, que ce soit à la parade ou lors du tour de décélération. Même les commissaires devenaient fous en nous voyant. Tout était tout simplement incroyable".

Mike Rockenfeller, cheville ouvrière de l'équipe, fut chargé de prendre le départ.

"C'est incroyable de terminer la course, c'était l'objectif premier", a déclaré l'Allemand. "C'est quelque chose que je partagerai en souvenir avec mes enfants et qui fera à jamais partie des meilleurs souvenirs de ma carrière. C'était une équipe formidable, non seulement mes coéquipiers, mais aussi tous les membres de l'équipe. En étant dans ce projet dès le début, je me suis fait beaucoup d'amis. Nous avons fait du bon travail."

Déjà en route vers le musée

Jenson Button, dont le retour au Mans fut très médiatisé, a couru 97 tours. "Quelles personnes incroyables !", commente le champion du monde F1 2009. "Adapter une NASCAR pour Le Mans, c'est stupéfiant. Les gars de la Hendrick sont les meilleurs du secteur, je suis fier de travailler avec ces gars-là".

"Il y a tellement d'émotions qui se bousculent, nous sommes tous fatigués. C'est la première et la dernière fois que cette voiture roule. C'est donc un peu triste, mais il suffit de profiter du moment présent."

À coup sûr, on espère que le venue d'une NASCAR au Mans après cet essai transformé avec brio deviendra une tradition au cours des prochaines éditions.