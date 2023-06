24 Heures du Mans : l'ascenseur émotionnel des mousquetaires belges

En réalité, c'est sur la grille de départ que le premier gros coup de stress allait survenir. "L'équipe a fait un essai de démarreur 30 minutes avant le départ... et la voiture refusait tout service, poursuit Maxime. Les mécaniciens ont tenté de réparer aussi rapidement que possible mais ce fut hélas trop court."

Les 62 voitures engagées prenaient donc le départ du tour de formation... sauf l'Oreca noire-jaune-rouge. "Je pleurais de rage, confie Ugo de Wilde. Nous avons préparé ce projet durant des mois et voilà que ça arrive maintenant."

Applaudis par des gradins bondés !

Finalement, l'Oreca finissait par prendre vie in extremis, le tout sous des tonnerres d'applaudissements du public. La LMP2 préparée à Gemmenich partait bonne dernière mais les événements allaient tourner en sa faveur. "Une Cadillac a tapé le rail et la Safety Car est intervenue, enchaîne Maxime. Nous en avons profité pour finir la réparation. Et avec le système de drop back, j'ai pu dépasser toutes les GT et rejoindre les autres LMP2. Nous avons donc gagné au change !"

Bien revenue dans le match, le ciel tombait sur la tête de l'équipage après 2h30 de course. "Une Glickenhaus m'a bourré dedans en ne respectant pas une slow zone, ajoute Maxime. Inadmissible. Il y a eu plus d'accidents lors des premières heures de course ici qu'aux 24H du Nürburgring. Il faut modifier ce système qui a causé trop de crashes."

Après une réparation d'une heure, la DKR repartait dans les abysses du classement. "Nous étions abattus sur le coup mais on a ensuite vu que le peloton des LMP2 Pro-Am s'amenuisait. Nous avons donc repris espoir", indique Tom Van Rompuy.

Et de fait, l'Oreca prenait la 3e place au petit matin pour ne plus la lâcher jusqu'à l'arrivée. "Les larmes de joie ont succédé à celles de tristesse, conclut Ugo de Wilde dont les relais ont impressionné le patron du team Kendy Janclaes. C'est le rêve de toute une vie pour moi. En tant qu'aspirant pilote professionnel, je suis sûr que notre prestation a été remarquée et j'espère être de retour l'an prochain."