24 Heures du Mans : nos coups de cœur et coups de gueule du centenaire

Coups de cœur

Ferrari : Quoi de mieux qu’une victoire du cheval cabré pour fêter au mieux ce centenaire ? Face à Toyota qui est présent dans la Sarthe sans discontinuer depuis 2012, les Italiens ont battu sur le géant japonais en misant sur une 499P décidément bien née combinée à l’expertise d’AF Corse. Ce triomphe sarthois permet de sauver la saison sportive de la marque italienne à l’heure où le programme Formule 1 s’enlise. Voilà une bonne raison de sonner les cloches de l’église de Maranello !

Peugeot : Les 9X8 en ont surpris plus d’un en se hissant aux avant-postes avant de laisser leurs chances de victoire sur des accidents et d’être rattrapées par des pépins. Pas si mal pour une voiture qu’on annonçait pourtant bonne pour la poubelle…

Le trio Martin-Van Rompuy-de Wilde : c’est notre seul podium belge au Mans cette année et il mérite un coup de cœur. Assommé de problèmes samedi, le trio du DKR Engineering a mordu sur sa chique pour prendre une belle troisième place en LMP2 Pro-Am. Et sans ces tuiles, la victoire de classe était possible.

Le suspense : Le scénario que nous a réservé la course fut digne d’un scénario de Michel Vaillant. Avec l’épreuve rebondissant à multiples reprises, les fans en ont eu pour leur argent. Tout le monde est resté en haleine jusqu’au dernier pitstop de la Ferrari victorieuse, quand celle-ci a rencontré un problème. Assurément, le centenaire avait besoin d’une telle pub !

Le show : Il y eut du show sur la piste mais aussi en dehors. Entre concerts, feux d’artifice, show de drones, exposition spéciale au musée, réunion de légendes vivantes avec des voitures d’époque ainsi qu’un départ en épi sans parler des animations dans le paddock, les fans ont été gâtés !

La NASCAR : Chouchoute du public, la Chevrolet Camaro NASCAR a marqué les esprits par son look, son bruit mais aussi par ses performances étonnantes, étant plus performantes que les GTE ! La “muscle car” américaine a connu une course sans histoire, hormis un changement de boîte de vitesses dimanche après-midi. Mission accomplie !

Coups de gueule :

Porsche : Assurément le grand battu de ces 24 Heures. Le gâteau d’anniversaire de la marque allemande, qui fête ses 75 ans en 2023, fut bien amer. Les 963 ont fait illusion en début de course avant de rentrer dans le rang et s’éliminer soit sur souci de fiabilité, soit sur accident. Trois sur quatre ont vu l’arrivée, mais toutes fortement attardées. Indigne pour le recordman de victoires dans la Sarthe.

Les slow zones : Assurément, le système des slow zones doit être revu avec beaucoup d’accidents survenus à cause de pilotes ne ralentissant pas assez tôt. Pourquoi ne pas faire comme une Nürburgring avec un système permettant aux pilotes de décélérer progressivement en toute sécurité ?

Les Safety Cars : La nouvelle procédure Safety Car visant à remettre les concurrents dans un ordre logique avec les voitures de chaque catégorie ensemble est une fausse bonne idée. En effet, les neutralisations furent interminables avec une course relancée parfois près d’une heure après que la piste ait été déclarée safe. Même les commissaires de piste la critiquent !

Claudio Schiavoni : Le gentleman driver italien a prouvé que sa place n’était pas en WEC en étant responsable d’un accident qu’on peut qualifier de “stupide”, provoquant l’abandon de deux voitures au bout de 2h30 de course seulement. Alessio Picariello et Jan Heylen, tous deux contraints de renoncer par sa faute, peuvent légitimement lui en vouloir.

Ulysse De Pauw : Le Grézien a commis une rarissime faute en emplafonnant la Cadillac de Sébastien Bourdais après deux heures de course. Le pilote Ferrari AF Corse blâme la signalisation incorrecte d’une zone de neutralisation. Soit, sa responsabilité est engagée et les Italiens risquent de lui reprocher cette mésaventure pendant longtemps.