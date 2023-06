24H du Mans : Des procédures à revoir…

Idem pour le pauvre Ulysse De Pauw qui aura fait deux virages en course avant d’être impliqué dans une collision en chaîne après la bosse de la Dunlop : “Je suis sorti des stands et la chicane Dunlop était en Slow Zone. Soudainement j’ai vu le drapeau vert. J’ai accéléré mais derrière la bute débutait une autre Slow Zone qui ne m’a pas été signalée. Une Aston avait percuté une Cadillac et moi-même je n’ai pu éviter l’Aston.”

Une tolérance inutile et dangereuse

L’un des problèmes vient de la tolérance de cinq secondes lorsque le directeur de course ordonne de se mettre à 80 km/h en faisant un décompte des dix dernières secondes. Certains se mettent à 80 km/h à zéro et d’autres abusent de la tolérance et ne réduisent leur vitesse que trois ou quatre secondes plus tard. Ce qui a provoqué deux carambolages évitables. Il faudrait impérativement que tout le monde à l’avenir réduise sa vitesse au même moment, avec une bien plus faible marge d’erreur possible. Comme pour les 80 km/h à l’entrée de la pitlane. Un autre souci vient d’un certain décalage avec les annonces sur les tableaux de bord digitaux. Et de la délimitation des zones qui doit aussi parfois être changée. Notamment après la Dunlop où la visibilité est réduite pour les pilotes sortant de la chicane.

L’autre gros souci du début de course a été lié aux nouvelles procédures de voiture de sécurité. Beaucoup trop longues d’abord pour un circuit de 13 km (avec d’abord trois safety cars, puis une seule, puis la possibilité de se dédoubler et enfin le regroupement par catégorie). Ensuite, cela a occasionné d’autres accidents à la relance avec tous les favoris groupés et excités après une longue attente. Un peu comme si on redonnait à chaque fois un départ. Il y a donc certainement matière à réflexion et à améliorations pour 2024…