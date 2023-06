24 h motos : “Spa est toujours en reconquête”

”Le mondial se réjouit de revenir à Spa, relève le Français Claude Michy, promoteur de la course. Cet endroit est vraiment magnifique. Aussi pour les pilotes avec ses 180 km/h de moyenne (de jour comme de nuit) et plusieurs secteurs à plus de 300 km/h ! Faut oser… Ceci étant, si je suis enthousiaste, je suis aussi réaliste : l’endurance moto n’étant plus revenue depuis quasi deux décennies avant l’an dernier, Spa est encore en reconquête. Notamment d’un public ou de teams nationaux ou proches. À qui il faut réapprendre que cet événement existe. Et le clash de ce week-end avec le GP MotoGP d’Allemagne, pays voisin, n’est pas fait pour aider. Mais je suis un rural : je sais qu’avant de récolter, il faut semer. Et, depuis 2022, nous travaillons aux fondations d’une nouvelle construction dans laquelle j’ai confiance à terme.”

Il y a un an, c’est l’équipe belge BMW Motorrad World Endurance qui s’était imposée aux mains de l’Allemand Markus Reiterberger, l’Ukrainien Illia Mykhalchyk et du Français Jeremy Guarnoni, au terme d’un final haletant. Toujours réunis, les hommes de Werner Daemen, le team-manager de l’équipe, viseront à nouveau la victoire cette année. Déjà en vue (troisième) lors de la première des quatre manches du calendrier EWC, en avril au Mans (il restera après Spa, les 8 h de Suzuka début août au Japon et le Bol d’Or au Castellet mi-septembre), l’équipe de Zonhoven aura vraisemblablement à nouveau pour principaux rivaux les champions du monde en titre du team FCC TSR Honda France, vainqueurs en Sarthe ou la Suzuki du team Yoshimura SERT qui avait raté de peu la victoire en 2022.

Le team KM99 “à la maison”

Il faudra sûrement aussi compter sur le régional de l’étape, le team KM99 de Mario Kupper. Contraints à l’abandon au Mans, les Français Lucas Mahias et Florian Marino ainsi que notre compatriote Bastien Mackels (forfait l’an dernier car blessé juste avant l’épreuve) espèrent bien décrocher leurs premiers points de la saison sur les terres de l’équipe basée à Lontzen, près de Welkenraedt.

“Vu la proximité, Francorchamps reste la course la plus importante à mes yeux. Francorchamps est aussi le premier circuit sur lequel j’ai roulé. C’est un des plus beaux, si pas le plus beau circuit du monde avec son dénivelé, ses courbes et ses virages. J’ai particulièrement envie d’y briller” relève ainsi le Liégeois Bastien Mackels qui précise que “quand on regarde le calendrier EWC, il n’y a de toute façon que des courses mythiques.” Inscrire son nom au palmarès d’une de celles-ci est un rêve. Mais pour un Belge, autant que ce soit à Spa.

Essais libres, qualificatifs et de nuit ce vendredi (de 10 h à 23 h). Départ des 24 h de Spa, samedi à 14 h. Nombreuses animations (fan-zone, village commercial, shows, DJ et concerts). PAF : 79 €/3 jours tout compris (gratuit -16 ans accompagnés d’un adulte avec billet), vendredi/40 €, dimanche/40 €.