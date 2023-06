Pour la succession d’Ott Tanak, la victoire devrait se jouer entre les deux derniers prétendants au titre belge, Maxime Potty (Citroën C3) et Cédric Cherain (Hyundai i20) et les deux Français issus du WRC, le champion Stéphane Lefèbvre de retour sur une C3 de chez DG Sport et Adrien Fourmaux au volant de la Fiesta WRC2 M-Sport qu’il pilote habituellement en Mondial.

Côté outsiders, on retrouvera les Britanniques Chris Ingram (VW Polo) et Williams James (Hyundai i20), mais aussi Vincent Verschueren (Skoda), Jos Verstappen (Skoda), Chris Reynvoet (C3), Céric De Cecco (C3) ou Charles Munster (Hyundai), son frère faisant partie des grands absents pour cause de Safari du Kenya.

A noter encore les participations des anciens lauréats Patrick Snijers (Ford Fiesta Rally3) et Freddy Loix au volant de la Skoda de Pieter Tsjoen installé dans le baquet de droite.