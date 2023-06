"Ypres plus en WRC ni en ERC ? Une question d'argent !", affirme Alain Penasse, l'organisateur du Rallye

Peut-on imaginer le WRC revenir à Ypres dans le futur ?

"Honnêtement, je ne crois pas non, sauf nouvelles circonstances exceptionnelles comme avec le Covid ou l'annulation tardive de l'Irlande l'an dernier. Le problème est qu'on n'a pas beaucoup de soutien du gouvernement contrairement à certains pays payant leur place des millions. C'est juste une question d'argent."

Serez-vous toujours dans l'organisation du Rallye du Chili, de retour en WRC en septembre après l'édition 2019...

"Oui. Ma compagne est secrétaire du rallye et assistance à la direction de course. De mon côté, j'assisterai le promoteur local à répondre au mieux aux demandes du WRC."

"Les journalistes suivant encore régulièrement le WRC sur place peuvent être regroupés dans un Van."

La concurrence avec le Safari du Kenya le week-end prochain n'était-elle pas évitable ?

"Le Safari devait normalement avoir lieu la semaine prochaine. Soudainement, il a avancé sa date, mais il était trop tard pour nous pour changer car la ville d'Ypres est déjà fort sollicitée pour d'autres événements. Ils veulent bien faire des efforts pour le WRC, mais pas pour une manche du championnat de Belgique."

Cela va vous faire moins de retombées...

"En tout cas pas moins de journalistes ! Ceux suivant encore régulièrement le WRC sur place peuvent être regroupés dans un Van... Mais bon, c'est vrai, il y aura un peu moins de place pour nous dans les journaux."

Que pouvez-vous nous dire de l'affiche de cette édition ?

"On a comme toujours quelques vedettes étrangères pour s'opposer aux héros nationaux avec les Français Stéphane Lefèbvre et Adrien Fourmaux et le jeune Britannique Chris Ingram."

"En WRC2 l'an dernier, Lefèbvre était au-dessus du lot ici. S'il gagne, ce ne sera pas seulement grâce aux Michelin."

Un champion de Belgique en titre qui roulera, contrairement à tous les autres favoris, avec des gommes Michelin face aux Pirelli des concurrents du BRC, mais aussi utilisés par Fourmaux et Ingram. Un gros avantage...

"C'est vrai. C'est toujours un peu compliqué quand vous comptez pour deux championnats différents, ici belge et britannique. DG Sport s'est engouffré dans une brèche en inscrivant Stéphane en championnat anglais et non en BRC. On ne peut rien y faire. Mais l'an dernier, avec les Pirelli, le Français avait collé trente secondes à tout le monde en WRC2 ici. Il était au-dessus du lot. Donc s'il s'impose samedi soir, ce ne sera sûrement pas uniquement grâce à ses pneus Michelin. Je suis curieux de voir où Maxime Potty, dominateur cette année en BRC, va se situer par rapport à son prédécesseur."

Des changements en 2024

N'êtes vous pas déçu par le faible nombre de concurrents anglais ?

"Si. Il faut savoir que six ont déclaré forfait avant la clôture des engagements. Je pense qu'ils ont été surpris par les difficultés douanières pour quitter leur pays et entrer en Europe avec des camions et une voiture de rallye."

Pourquoi n'êtes vous pas repris au calendrier European Rally Championship ?

"Ils nous ont demandé car ce sont aujourd'hui les mêmes promoteurs que le WRC. Mais là aussi, on a refusé pour une question de gros sous. Les droits sont trop élevés pour ne pas amener grand chose. OK ils ont deux ou trois noms comme Paddon ou Ostberg, mais nous les avons aussi. Et je ne pense pas que Sesks, Franceski ou je ne sais quel Polonais nous amènerait un spectateur ou un article de plus."

Le calendrier trop chargé du BRC plait à peu de pilotes. Seuls deux jouent encore le titre et sont à Ypres pour la 8e manche. Allez-vous apporter des changements en 2024 ?

"Les pilotes se plaignent toujours. Dans les autres championnats nationaux, il n'y a pas non plus 8 ou 10 candidats au titre. Et souvent, quand vous n'avez plus de chance pour la couronne, vous arrêtez de disputer tous les rallyes. Max Potty domine certes, mais certainement pas plus que Tsjoen, Loix ou Lefèbvre jadis. OK il a la chance de pouvoir faire les 13 rallyes. Mais ce n'est pas pour cela qu'il sera champion, mais bien car il est le plus rapide cette année en Belgique. Bon, néanmoins, nous allons effectivement apporter quelques modifications au calendrier."