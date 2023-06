L'écurie Ferrari victorieuse aux 24H du Mans ovationnée à Maranello

Le mardi 20 juin, dans une scène inédite et captivante, les deux 499P ont quitté les portes de la Via Abetone Inferiore, l'entrée du siège du Cheval Cabré, pour s'offrir un bain de foule, d'abord dans la zone Attività Sportive GT et Scuderia Ferrari, puis dans les rues du centre-ville, en passant par certains des les plus emblématiques du cheval cabré, dont le musée Ferrari.

De nombreux fans ont saisi l'opportunité d'admirer les Hypercars italiennes qui ont triomphé en France le week-end du 11 juin. Pendant toute la matinée, Maranello s'est mise sur son trente-et-un pour célébrer l'équipage de la 499P n°51, lauréat au Mans avec Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, et celui de la n°50 composé d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen, auteurs de la pole position et du meilleur temps de la course.

Après le défilé dans les rues du centre-ville, qui s'est soldé par une chaleureuse ovation de la part de la foule, sous l'oeil du président de Ferrari John Elkann, les tifosi se sont rassemblés autour de la 499P n°51 qui porte encore les stigmates de sa participation dans le Sarthe. L'imposant trophée du centenaire des 24 heures du Mans, pesant pas moins de 80 kilos, a également été exposé.

En l'important au Mans, Ferrari a mis fin à un hiatus de 58 ans. Jusqu'au dimanche 11 juin à 16 heures, il fallait en effet remonter à 1965 et le succès de la 250LM pilotée par Jochen Rindt et Masten Gregory pour trouver trace du dernier succès d'une voiture frappée du cheval cabré au classement général de l'épreuve mancelle.