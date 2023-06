Stéphane Lefèbvre a fait honneur à son titre de grand favori du Rallye d'Ypres en se montrant le plus rapide ce jeudi soir lors des trois passages (Q1, Q2 et Q3) dans la spéciale qualificative de Nieuwkerke. Le Français (Citroën C3 DG Sport) a devancé d'un peu moins de six dixièmes la Ford Fiesta Rally2 M-Sport de son compatriote Adrien Fourmaux.