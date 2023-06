Le MXGP émigre en Indonésie... en petit comité

C’est en petit comité que le Mondial MxGP/MX2 se produit ce week-end à Sumbawa, en Indonésie pour la 10e manche de la saison. La première d’un doublé “local” puisque les pilotes remettront ça dans le même pays la semaine prochaine (à Lombok). La faute à des blessures, au coût du voyage etc. Résultat, 19 pilotes “seulement” rouleront en MxGP, 23 en MX2. Parmi les grands absents, on notera que celle, connue, du Néerlandais Jeffrey Herlings (officiel KTM) pour blessure à une vertèbre cervicale mi-juin en Allemagne, risque de se prolonger au-delà de la tournée indonésienne. Sans doute absent jusqu’à la Suède, mi-août, il peut dire adieu au titre (il manquerait aussi la Tchéquie, Lommel et la Finlande entretemps). L’Espagnol Jorge Prado (GasGas) a donc un bon coup à jouer avec ses 67 pts d’avance sur Herlings et 106 sur le Français Romain Febvre (Kawasaki).