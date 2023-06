Max Potty : "Je ne veux plus rouler en Belgique, l'ambiance est trop mauvaise"

"Cela n'a pas beaucoup d'importance si je ne suis pas champion ici, déclarait le Hamoirien cet après-midi sur la Grand Place d'Ypres. L'important est de faire une course solide et de se rapprocher de la couronne."

Si les résultats sont là et démontrent les immenses progrès du jeune ancien pilote de TCR, le coeur ne semble plus y être : "Je suis franchement déçu par les agissements et propos des uns et des autres, confie Maxime. Au début d'année, tout allait bien entre nous. Mais maintenant l'ambiance est pourrie. Entre ceux-là (ils regardent du côté de la tente de la Hyundai BMA de Cédric Cherain) qui vont accuser les organisateurs de ne pas avoir tracé de ligne de départ pour récupérer la victoire à Tielt et les autres (il vise DG Sport) qui nous critiquent et parlent de mettre l'église au milieu du village. Ils sont en train de tout casser. Certains sont prêts à tout."

Les récents propos de son ancien patron Alain Georges ne sont pas passés à fond. "Ici Stéphane Lefèbvre roule avec d'autres pneus (des Michelin contre des Pirelli pour les concurrents du BRC) et une voiture différente de la nôtre. Il n'est pas en conformité avec la C3 Rally Cup et dispose d'évolutions que nous ne possédons pas... Donc, je ne me comparerai pas à lui."

Pour revenir au TAC où Cédric Cherain a récupéré la victoire en appel, le Liégeois n'était-il pas tout simplement le vainqueur moral après un départ soi-disant volé pour 3 millièmes ? "Non car la direction de course nous a assuré de sa pénalité au moment de faire notre choix de pneus pour la boucle suivante. Vu notre avance, on n'a pris aucun risque et on a assuré. Cela a faussé la suite de la course."

Seul pilote à avoir disputé les huit premières manches suite à l'abandon du programme de Bastien Rouard (sa copilote ne reçoit plus le soutien financier nécessaire pour le soutenir), Maxime n'aime pas que l'on dise qu'il est devant car il a le plus gros budget : "Ce n'est pas vrai car j'ai toujours eu de la concurrence et tout ceux contre qui je me bats ont nettement plus d'expérience et de rallyes que moi dans les jambes, se défend-t-il. Et puis ce n'est pas moi qui ai mis 13 manches au championnat. Bien sûr que c'est beaucoup trop. Bien sûr que personne ne sait qui est en tête de la Rally Cup."

En 2024, on voudrait revoir un championnat belge à huit manches. "Et encore c'est trop pour moi. Six ou sept serait suffisant. Mais de toute manière, je m'en fiche car je ne veux plus rouler en Belgique où tout le monde se tire dans les pattes."

On évoque déjà la possibilité d'un déplacement à l'étranger en fin d'année, pourquoi pas lors de la nouvelle manche mondiale en Autriche-Tchéquie et Allemagne, une épreuve sur asphalte nouvelle pour tout le monde. Une fois le titre belge acquis, ce serait un bel objectif. "Chaque chose en son temps. Essayons d'abord de venir à bout de Cédric Cherain, un sacré morceau."