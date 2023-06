Stéphane Lefèbvre veut son nom au palmarès

Seul favori chaussé en Michelin, plus constants que les Pirelli imposés en BRC, le pilote de la Citroën C3 DG Sport devra principalement venir à bout de la Ford Fiesta Rally2 affrétée par M-Sport pour son compatriote Adrien Fourmaux, lui aussi rétrogradé après avoir eu sa chance au top du Mondial.

Loix en outsider sur la nouvelle Skoda

Les outsiders viendront de Grande-Bretagne avec la VW Polo de Chris Ingram, mais aussi de chez nous avec les deux derniers candidats au titre belge, Maxime Potty (C3 PH Sport) et Cédric Cherain (Hyundai BMA). Pour une éventuelle surprise pour le podium, citons encore les locaux Niels Reynvoet (C3 DG) et Vincent Verschueren (Skoda), Jos Verstappen de retour après son gros crash de Bertrix (Skoda RS), Davy Vanneste (Polo) ou encore le Masters Freddy Loix (11 succès dans la Cité des Chats) sur la nouvelle Skoda Fabia RS de son copilote Pieter Tsjoen.

Niveau parcours, rien que du classique avec deux boucles Westouter-Kemmel-Menen-Langemark ce vendredi entre 16h04 et 21h15, plus Reninge, Watou, Dikkebus et Hollebeke à parcourir deux ou trois fois samedi entre 10h13 et 19h12.