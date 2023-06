Alors qu’il en remettait une couche et venait de signer quatre meilleurs temps sur six pour porter son avance à quatre secondes sur son compatriote, Stéphane Lefèbvre a effectué une spectaculaire série d’une dizaine de tonneaux à très haute vitesse dans l’ES7 de Mesen. Pas vraiment dans les habitudes du champion de Belgique. La preuve que cela roulait très fort devant. Content en tout cas que l’équipage s’en soit sorti indemne et qu’il n’y ait pas eu de blessés.

Le Master Loix devant les leaders du BRC

Du coup, la Fiesta M-Sport d’Adrien Fourmaux engagé en championnat d’Angleterre rentrait dans la Cité des Chats à l’issue de la première étape avec une avance d’une petite vingtaine de secondes sur la VW Polo du Britannique Chris Ingram, leader du championnat… de Belgique (BRC). Vous suivez ? Habitué du WRC2, le pilote de la VW Polo devait se méfier du meilleur Belge, un certain Freddy Loix accumulant les troisièmes puis même un deuxième chronos et déjà sur le podium provisoire. Recordman du nombre de succès à Ypres (11), le jeune marié (la semaine dernière) étonne encore. A plus de cinquante ans, le “Master” d’Ypres donne la leçon aux petits jeunes et devance de onze secondes la Hyundai de Cédric Cherain, la Citroën C3 de Niels Reynvoet suivant une dizaine de secondes plus loin.

Et quid de Maxime Potty, le leader de notre championnat ? Victime d’une crevaison après avoir déjanté dès la 2ème spéciale, le pilote de la Citroën PH Sport ne pointe qu’au 8e rang, à plus d’une minute quinze, derrière les locaux Davy Vanneste et Vincent Verschueren. Il ne sera donc pas couronné ce samedi soir à l’issue de la spéciale bonus. Mais marquer quelques points devrait lui permettre de se rapprocher encore un peu plus d’un premier titre national bien mérité…