Adrien Fourmaux dans la légende yproise

Les Français étaient les grands favoris de cette 58ème édition du Rallye d'Ypres. Et si le duel attendu a malheureusement été écourté suite à la spectaculaire série de tonneaux du leader Stéphane Lefèbvre vendredi soir, son compatriote Adrien Fourmaux a parfaitement assuré la relève. Gérant parfaitement sa course et la pression constante du jeune Britannique Chris Ingram, un autre habitué du WRC2, le pilote de la Fiesta M-Sport a fait un pas de plus vers le titre de champion d'Angleterre pour lequel comptait le rendez-vous yprois.