Derrière Coenen, Liam Everts (KTM) s’est classé deuxième. Le fils de Stefan Everts, qui a lui remporté son premier Grand Prix au début du mois en Allemagne, a terminé derrière le vainqueur du jour sur les deux séries. Jago Geerts (Yamaha) a complété le podium 100 % belge du GP après avoir terminé cinquième de la première course, et troisième de la deuxième. Sacha Coenen (KTM), le jumeau de Lucas, a terminé 11e après une 11e et une 12e place.

Au classement du championnat du monde, l’Italien Andrea Adamo (KTM) conserve la tête avec 439 points après sa quatrième place en Indonésie. Le Français Thibault Benistant (Yamaha), cinquième dimanche, le talonne avec 434 points, devant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna, 417 points). Jago Geerts, qui avait manqué deux Grands Prix à cause d’une blessure au poignet, est quatrième et meilleur Belge devant Liam Everts qui remonte à sa hauteur, à égalité avec 381 points. Lucas Coenen est septième avec 315 points, son frère Sacha 16 avec 92 unités.

Romain Febvre en MXGP

Le Français Romain Febvre (Kawasaki) a remporté le GP de Sumbawa, 10e étape du championnat du monde de motocross, dimanche en Indonésie. Il a devancé l’Espagnol Jorge Prado (GasGas) et le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha).

Aucun Belge n’était au départ, Brent van Doninck (Honda) étant en revalidation après sa chute au GP d’Allemagne le 11 juin dernier.

Jorge Prado reste leader du championnat avec 505 points, devant Febvre (404) et le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM/386), absent après s’être blessé en chutant au GP d’Allemagne. comme Brent van Doninck qui est 15e (114). Le prochain Grand Prix aura lieu la semaine prochaine, toujours en Indonésie. Les pilotes s’affronteront cette fois à Lombok pour la 11e des 19 manches du championnat du monde. Le championnat reviendra en Europe le 16 juillet avec le GP de Tchéquie à Loket, avant le GP de Flandres le 23 juillet à Lommel.