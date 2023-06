24H Spa : 1973, 1983, 1993,… Toute une histoire à chaque fois !

1973 : Nuit mortelle

En 1973, les 24 Heures réservées aux voitures de tourisme avaient pris une tournure monstrueuse où BMW CSL et Ford Capri se faisaient face. Avec une cavalerie de 500 chevaux pas toujours docile. La nuit allait être particulièrement tragique où Hans-Peter Joisten sur BMW et Roger Dubos sur Alfa Romeo allaient être pris dans une collision fatale à Burnenville. Peu de temps après, Massimo Larini sortait aux Combes et décédait à l’hôpital quelques jours plus tard. Brrrr… On retiendra également que la victoire est revenue à Dieter Quester et Toine Hezemans sur leur BMW CSL engagée par Motorsport.

Les épaves de la BMW de Joisten et de l'Alfa de Dubos témoignent de la violence de l'accident. ©DR

1983 : TT, clap première

Thierry Tassin est un des meilleurs espoirs belges de monoplace au début des années 80. Mais il est devenu coutumier des 24 Heures. Déjà en 1982, sans une caméra de la RTBF ayant causé des interférences sur l’alternateur, il aurait pu les gagner avec Jean-Pierre Jarier et Jean-Louis Trintignant. 1983 sera la bonne pour TT, engagé sur une BMW 635CSi JUMA aux côtés de Hans Heyer et Armin Hahne. L’actuel directeur sportif de WRT allait notamment venir à bout des Jaguar XJS de Tom Walkinshaw. Tassin remportera trois autres succès dans les Ardennes (1986, 1994 et 1996), ce qui fera de lui pendant plus d’une décennie le co-recordman de victoires avec Jean-Michel Martin, les deux étant détrônés par Eric Van de Poele en 2008.

Au volant de son beau coupé bavarois rouge, Thierry Tassin allait entrer dans l'histoire de l'épreuve spadoise en 1983. ©DR

1993 : Drôle d’année

Ceux qui étaient présents en 1993 seront tous d’accord pour dire que cette édition est à ranger au fond d’un tiroir. L’orage gronde avant même le début du week-end quand BMW annonce le retrait de ses 318is, estimant que le règlement avantage trop les GT, les Porsche 911 étant les premières visées. La farce continue quand Max Welti, G.O à Stuttgart, ordonne à ses équipes de lever le pied en qualifications afin d’éviter d’être trop lestées. C’est donc la Honda NSX notamment pilotée par Bertrand Gachot qui se retrouve en pole. En course, seule la Toyota Carina cravachée par un Eric Van de Poele très agressif fera office de poil à gratter pour les Porsche beaucoup trop seules. La suite est connue. La soirée est marquée par le décès du Roi Baudouin dans sa résidence de Motril. Décision est prise d’arrêter la course en signe de deuil à l’aube, sans podiums ni Coupe du Roi. Les vainqueurs Uwe Alzen, Christian Fittipaldi et Jean-Pierre Jarier recevront leurs trophées des mains de Paul Raisin une semaine plus tard lors du GP F1 de Hongrie.

La Porsche 911 RSR de Fittipaldi-Jarier-Alzen lauréate d'une édition ô combien bizarre des 24 Heures... ©DR

2003 : Petite mais costaude

Les GT sont reines de la fête depuis deux ans quand un coup de tonnerre nommé Freisinger Motorsport tombe sur les Ardennes. En vitesse pure, les Porsche 911 N-GT ne peuvent rien contre les puissantes Dodge Viper, Ferrari 550 Maranello, Lister Storm et autres Saleen S7-R. Mais si la fiabilité et Dame Nature s’en mêlent, c’est une autre paire de manches. Or, l’édition 2003 est marquée par une météo capricieuse. C’est là que la 911 Freisinger reconnaissable à sa gueule béante a mis une claque à tout le monde. Pour venir à bout des mastodontes, l’équipe allemande a appliqué une recette redoutable : un soutien discret mais réel de l’usine Porsche, un trio de choc composé de Stéphane Ortelli, Marc Lieb et Romain Dumas ainsi qu’une impressionnante lecture de course. Par exemple, lors des neutralisations, la Porsche coupait son moteur entre les Combes et le Pif-Paf pour consommer autant de carburant que possible. L’agilité de la Porsche sous la pluie a fait le reste tandis que les GT se cassaient les dents.

2013 : Mercedes renoue, Reip se révèle

Avant que Bernd Schneider, Maxi Götz et Maxi Buhk n’imposent leur superbe SLS AMG, il fallait remonter à 1964 et le succès des Belges Robert Crevits et Taf Gosselin pour trouver trace d’un succès de la marque allemande sur le double tour d’horloge ardennais. Les trois Teutons ont pourtant eu à qui parler en faisant face à une concurrence féroce. Chez Audi WRT, les R8 LMS étaient trop castrées par la BoP pour espérer quoique ce soit et la meilleure d’entre elles, celle d’André Lotterer, finira troisième. Chez BMW Marc VDS, l’addition est salée puisque les trois Z4 sont toutes contraintes à l’abandon avant l’aube. Après avoir eu le dernier mot face à la Porsche 911 GT3-R du Manthey Racing, les troupes étoilées n’auront qu’à dérouler. Les 24 Heures 2023 ont également permis à un certain Wolfgang Reip de se révéler. Lauréat de la Nissan GT Academy un an plus tôt et passé du virtuel au réel, le Brabançon a pris une superbe 3e place en Pro-Am sur une Nissan GT-R. Aujourd’hui loin des circuits suite à des soucis de santé, Wolfie manque à beaucoup dans le milieu du sport automobile.