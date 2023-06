C’est désormais devenu une tradition. Le mercredi, les GT3 qui vont participer aux 24 Heures se font toutes belles et descendent en ville à la rencontre de milliers de fans enthousiastes.

D’année en année, cet événement gagne en popularité et les spectateurs sont de plus en plus nombreux au cœur de la cité thermale où l’an dernier Valentino Rossi avait été accueilli comme le messie, mais aussi sur les bords de route, dans le village de Francorchamps mais aussi sur la nationale reliant le circuit à Spa via l’aéroport de Spa-Malchamps, là où les bêtes peuvent tranquillement pousser une petite pointe. Car même s’il y a parfois des flashes, comme l’an dernier à l’entrée de Francorchamps, les voitures de course ne sont pas immatriculées !

Passage façon “Cannonball” à Francorchamps

D’édition en édition, l’horaire varie aussi. Jadis on remontait vers 19 h 20-19 h 30 pour passer en direct dans le JT de RTL. Mais aujourd’hui le partenaire RTBF n’a rien prévu. Du coup, on défilera en début de soirée.

Escorté par la police, le cortège démarrera de la Source à Francorchamps à 18 h 00. Arrivée prévue face au Casino vers 18 h 15. Une séance de dédicaces et autres “selfies” est prévue entre 18 h 30 et 20 h 00. Avant le briefing des pilotes à 20 h 15. Le retour se fera vers 21 h 00 sachant qu’il y a souvent du retard le temps que toutes les machines se remettent en route.

Mais le passage façon “cannonball” des 70 GT3 en furie (plus les GT accompagnantes et les voitures des courses annexes) dans la rue principale de “Franco” vaut vraiment le détour. Un moment très spécial, dans une ambiance de fête un peu façon “caravane publicitaire du Tour de France.” À ne surtout pas manquer : les nouvelles Ferrari 296, la Mercedes Madpanda précédée du Panda dans sa Classe G, la Lamborghini rose des Iron Dames et bien sûr la BMW M4 N°46 de Pushpapy alias Maxime Martin et son illustre équipier Valentino Rossi dont il sera encore possible d’évaluer l’énorme popularité lors d’une interview prévue sur la scène de Spa. En 2022, même la police voulait son autographe…