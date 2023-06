La dernière victoire de l’équipe montoise WRT de Vincent Vosse remonte à l’édition précédente, en 2014 avec l’Audi R8 LMS d’un certain Laurens Vanthoor, le seul à avoir réussi à s’imposer deux fois (la dernière en 2020 avec la Porsche Rowe) dans l’ère GT3 débutée en 2011 avec la victoire de la R8 WRT du trio Timo Scheider, Matias Ekström et du Liégeois Greg Franchi.

Seulement 3 Belges vainqueurs en 12 ans de GT3

En douze éditions GT3, seuls trois Belges sont montés sur la plus haute marche du podium : Franchi donc le premier, Laurens Vanthoor deux fois et Maxime Martin pour la première de la BMW M6 en 2016.

Ces deux derniers sont à nouveau sur une voiture (la Porsche Rutronik pour le premier, la M4 WRT partagée avec Augusto Farfus et la star Valentino Rossi pour le second), avec des équipiers et une équipe capables de leur permettre de récidiver. Mais deux autres binômes belges ont des chances de lutter pour la victoire.

On pense tout d’abord bien sûr à Dries Vanthoor et Charles Weerts, triples champions en GT3 Sprint, mais habituels grands malchanceux lors des 24H. Peuvent-ils vaincre le signe malmédien maintenant qu’ils sont passés avec WRT du côté de “Béhème” visant un 25e succès historique ?

Et quid de Frédéric Vervisch et Gilles Magnus restés fidèles à Audi malgré leur probable retrait officiel de la discipline en 2024. Ils ont la pointe de vitesse, mais leur team Comtoyou dispute son premier double tour d’horloge en GT3. Prudence donc…

Jean Glorieux et Jeff Machiels seuls “rookies”

Pour nos dix autres représentants, ce qui n’est pas un record mais est tout de même pas mal quand on connaît le prix des volants, on visera le podium dans les (trop) nombreuses sous-catégories qu’on a parfois du mal à distinguer : le débutant Jean Glorieux en Pro-Am avec une Audi, Nicolas Baert, et Maxime Soulet (Audi Comtoyou) en Gold, Sam Dejonghe (Audi Comtoyou), Baptiste Moulin (Lamborghini VSR) et Adrien De Leener (Porsche Dinamic) en Silver et enfin Sarah Bovy (sur la Lambo Iron Dames), les Machiels père et fils ainsi qu’Ulysse De Pauw (en Ferrari 296) en Bronze.

Il y aura donc des Belges visant les trophées à tous les niveaux y compris dans les courses annexes en Lamborghini Super Trofeo ou en GT4 Europe.